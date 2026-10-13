Ciclopuente Tibanica: inversión de $22.087 millones conectará a Bogotá y Soacha desde 2027

Colombia

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció la firma de un convenio por $22.087 millones para la construcción del Ciclopuente Tibanica, que conectará a Bogotá y Soacha mediante infraestructura para peatones y ciclistas.

El proyecto contempla un puente metálico de 38 metros sobre la quebrada Tibanica, una plazoleta de conexión y cerca de 590 metros de ciclorruta. También incluye la articulación con la Alameda El Porvenir, la avenida Terreros y la red de ciclorrutas existente.

“Esta obra mejorará la movilidad de 30 barrios de esta zona y se complementa con la construcción del puente vehicular sobre la quebrada Tibanica, el cual ya hemos adjudicado de manera reciente. Son más de 33 mil viajes peatonales y más de 7.200 viajes diarios en bicicleta los que se calculan pasarían por esta nueva infraestructura. Esperamos adjudicar la obra en el primer trimestre del 2027”, señaló Rey.

¿Cuánto costará y cuándo estará lista?

La inversión total asciende a $22.087.649.819 y cuenta con aportes de varias entidades:

Agencia Regional de Movilidad: $17.487 millones.

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU): $1.754 millones en especie.

Alcaldía de Soacha: $1.464 millones en especie.

Gobernación de Cundinamarca, a través del ICCU: $1.381 millones en especie.

El plazo previsto es de 25 meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. Según el gobernador, la adjudicación de la obra se espera para el primer trimestre de 2027.

¿A cuántas personas beneficiará?

De acuerdo con las proyecciones del proyecto, la infraestructura tendría una influencia sobre una población de entre 1,5 y 1,6 millones de habitantes de Bosa y Soacha. Además, se estiman cerca de 32.971 viajes peatonales y 7.230 viajes en bicicleta al día.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó la conexión de esta obra con la movilidad regional.

“Esto es muy importante para la movilidad de Soacha, para la movilidad, obviamente, de Bogotá, y también para el sistema de movilidad regional. Este ciclopuente, además, va a permitir conectar ya la infraestructura de transporte de movilidad sostenible que tenemos en Bogotá. Va a conectar con la calle 13, con Banderas, con una serie de proyectos que ya están funcionando”, afirmó.

La iniciativa busca ofrecer mejores condiciones de desplazamiento para peatones y ciclistas y fortalecer la conexión entre Bogotá y Soacha. Su ejecución dependerá del desarrollo de las etapas de contratación, gestión predial y construcción previstas en el cronograma.