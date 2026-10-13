“Colombia no ha reconocido a cabalidad lo que sucedió el 7 de octubre del 2023”: canciller en Israel

Comenzó la agenda del canciller Ómar Bula en Israel, en el marco de la reinstalación de la Embajada de Colombia en este país.

Luego de su participación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el canciller Ómar Bula junto a la comitiva colombiana llegó a Israel, en el marco de la agenda para la reinstalación oficial de la Embajada de Colombia en Jerusalén.

Este evento está previsto para mañana 14 de octubre sobre las 6:30 de la tarde, y estará presidido por el ministro de exteriores israelí, Gideon Sa’ar, y el canciller colombiano.

La agenda del canciller y de la comitiva compuesta por la embajadora de Colombia en Israel Tania Gilinsky, comenzó con un encuentro con familiares de colombianos víctimas del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, cuando Hamas y otros militantes palestinos lanzaron la Operación Inundación Al-Aqsa.

En su intervención, el canciller Bula aseguró que “Colombia no ha reconocido a cabalidad lo que sucedió el 7 de octubre de 2023 en el sur de ese país”.

Durante el evento, el canciller exaltó a Elkana Bohbot, un colomboisraelí que fue secuestrado por Hamás, y le dijo que es un honor conocerlo “ya que hoy de cumple un año de su liberación”.