En 25 municipios de Nariño persiste desabastecimiento de agua

Pasto-Nariño

Pese a las lluvias registradas en algunas zonas del departamento de Nariño en los últimos días, persiste el desabastecimiento de agua en veinticinco municipios de la región. Así se confirmó desde el Plan Departamental de Aguas.

La entidad adscrita a la Gobernación de Nariño adelanta asistencia técnica y acciones preventivas ante la temporada seca y el riesgo asociado al fenómeno de El Niño.

Entre las medidas adoptadas están: la identificación de fuentes alternativas de abastecimiento, la reparación de fugas, la revisión de los sistemas de captación y almacenamiento, y las campañas para promover el ahorro del recurso hídrico.

De igual manera y como parte de las acciones de mitigación, se realizó una jornada de restauración forestal en la cuenca del río Blanco, en el municipio de Cuaspud-Carlosama con la siembra de más de 10 mil árboles nativos para proteger las fuentes hídricas en la zona.

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Tras la declaratoria oficial del fenómeno de El Niño en Colombia, se reforzó la preparación institucional y comunitaria ante la disminución de las lluvias, las altas temperaturas y las emergencias por precipitaciones intensas.

El departamento registra afectaciones por incendios de cobertura vegetal y dificultades en el suministro de agua, mientras las lluvias recientes también han provocado inundaciones y otros eventos en diferentes territorios.

Durante la temporada de menos lluvias Nariño ha registrado 342 incendios de cobertura vegetal en 50 municipios, con 4.782 hectáreas afectadas entre el 15 de junio y el 5 de octubre de 2026.

Las autoridades departamentales hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar el desperdicio de agua, reducir los consumos innecesarios y proteger los ecosistemas que garantizan el abastecimiento.