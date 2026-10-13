Convocatoria de empleo: Salarios de hasta $8 millones para trabajar en reconocida empresa colombiana. Getty Images

La empresa Colombina S.A., una de las más longevas y reconocidas en cuanto a la producción de alimentos procesados en Colombia, tiene una nueva oferta de empleo, que incluye más de 50 cupos para cargos en todo el país.

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Ad portas de cumplir 100 años, tras ser fundada en 1927 por el empresario del Valle del Cauca, Hernando Caicedo, Colombina ofrece la oportunidad de trabajar en diferentes áreas, en una de las compañías más sólidas y reconocidas del país en su sector.

La convocatoria incluye empleos con salarios que van desde el mínimo hasta 8 millones de pesos, en diversos niveles de responsabilidad, incluyendo también vacantes para las que no se requiere experiencia previa. Conozca a continuación cómo participar.

Convocatoria de empleo en Colombia

La nueva convocatoria de empleo de Colombina S.A. oferta 58 cupos (algunos cargos tienen varios cupos disponibles) para trabajar en distintas posiciones dentro de la empresa.

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Algunas de las vacantes más representativas son:

Auxiliar de cuartos fríos

Estudios: Bachillerato completo y conocimientos en BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y HACCP.

Experiencia: sin experiencia solicitada.

Salario: $ 1.925.000

Ubicación: Bello - Envigado - Itagüí - La Estrella - Medellín - Sabaneta.

Vendedor de apertura de mercados

Estudios: Técnico, tecnólogo o profesional en Administración, Mercadeo, Negocios Internacionales o carreras afines.

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en ventas de consumo masivo.

Salario: $ 1.750.905 a $ 2.168.000

Ubicación: Bogotá.

Promotor/a de Ventas (Mercadeo) - Bogotá

Experiencia: Experiencia mínima de 1 año como promotor/a de ventas o similar en el sector retail. Conocimiento en estrategias de merchandising y ventas.

Salario: $ 1.750.905 a $ 1.950.905

Ubicación: Bogotá.

Operario/a Técnico/a - Mantenimiento Electromecánico

Estudios: Bachiller, preferiblemente técnico o tecnólogo en electromecánica, mantenimiento industrial, electricidad industrial, mecánica industrial o áreas afines.

Experiencia: Experiencia mínima de seis meses.

Salario: $ 2.374.980

Ubicación: Itagüí - Envigado - La Estrella - Sabaneta - Bello - Medellín.

Auxiliar Administrativo/a Logística

Estudios: Formación tecnológica o profesional en áreas administrativas, logísticas o afines.

Experiencia: Experiencia mínima de 1 año como auxiliar administrativo/logístico o cargos afines.

Salario: $ 3.109.000

Ubicación: Dosquebradas.

Jefe/a de Operaciones Logísticas

Estudios: Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Administración Logística o carreras afines. Posgrado en Logística o Cadena de Abastecimiento.

Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia en cargos de coordinación o jefatura en el área logística.

Salario: $ 8.100.000

Ubicación: Bogotá.

¿Cómo aplicar a las vacantes de empleo?

Para postularse a las vacantes de empleo disponibles en Colombina S.A., deberá hacerlo a través de la plataforma Magneto Empleos, siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal de Magneto Empleos. Registrar su cuenta personal y actualizar la hoja de vida. Utilizar los filtros y el buscador para encontrar la vacante deseada. Seleccione “Aplicar”.

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