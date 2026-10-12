EPM mantendrá racionamiento de agua en Medellín esta semana: conozca los barrios afectados

Medellín

Empresas Públicas de Medellín anunció que mantendrá los cortes programados de agua potable en sectores del nororiente y centro-oriente de la ciudad, entre el lunes 12 y el domingo 18 de octubre, como medida para enfrentar la reducción de las reservas del embalse Piedras Blancas.

Aunque las lluvias de los últimos días han permitido una leve recuperación del nivel del embalse, la cantidad de agua almacenada continúa por debajo de los niveles registrados en septiembre, lo que hace necesario mantener las restricciones nocturnas.

De acuerdo con EPM, entre el 13 de septiembre y el 10 de octubre, las reservas de Piedras Blancas pasaron del 92,44 % al 68,79 %, lo que representa una disminución de 23,65 puntos porcentuales en menos de un mes.

Si bien durante la última semana se registró una recuperación de tres puntos porcentuales, esta mejoría todavía resulta insuficiente para compensar la reducción acumulada, debido a que las precipitaciones continúan por debajo de los promedios históricos.

Otro de los factores que ha llevado a mantener las interrupciones es que los hogares abastecidos por este sistema todavía no alcanzan el ahorro de agua requerido.

Según EPM, actualmente se registra una reducción promedio de 80 litros diarios por instalación, cinco litros más que la semana anterior. Sin embargo, la meta establecida es de 92 litros diarios, por lo que aún faltan 12 litros de ahorro para alcanzar el objetivo.

“Ese esfuerzo lo necesitamos para poder, ahora que vamos a entrar en las etapas más fuertes del fenómeno del Niño, lograr tener la estabilización de nuestro sistema y poder brindar el servicio de acueducto a todos nuestros usuarios”, indicó León Yepes, gerente (e) de Acueducto y Alcantarillado EPM.

Barrios de Medellín que tendrán cortes de agua del 12 al 18 de octubre

Las interrupciones se realizarán desde las 8:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. del día siguiente en los siguientes barrios:

Comuna 1 - Popular: Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.º 2.

Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.º 2. Comuna 3 - Manrique: La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima N.º 1 y Versalles N.º 2.

La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima N.º 1 y Versalles N.º 2. Comuna 4 - Aranjuez: Campo Valdés N.º 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.º 1.

Campo Valdés N.º 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.º 1. Comuna 8 - Villa Hermosa: Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam.

Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam. Comuna 9 - Buenos Aires: Barrios de Jesús.

Martes 13, jueves 15 y sábado 17 de octubre

En estas fechas, el servicio también será suspendido entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. en los siguientes sectores: