Capturan a hombre por homicidio de chef en Medellín: caso estaría ligdo a préstamos de dinero

Captura integrante de La Agonía por el homicidio de un hombre en Medellín. Foto: Meval.

Medellín

La Policía capturó por orden judicial a un hombre de 33 años, conocido como alias ‘Mateo’, señalado de su presunta participación en el homicidio del comerciante y chef Edmar Pérez en Medellín.

La captura fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal, luego de cinco meses de labores investigativas que permitieron recolectar elementos materiales probatorios y avanzar en el esclarecimiento del crimen.

De acuerdo con la investigación, el homicidio estaría relacionado con préstamos de dinero que realizaba Pérez y que, presuntamente, no cumplían con las exigencias de integrantes del grupo de delincuencia común organizado ‘La Agonía’.

Los hechos que son materia de investigación ocurrieron el 29 de abril, cuando Edmar Pérez fue atacado con arma de fuego en el barrio Belén San Bernardo. A partir de las pesquisas, los investigadores establecieron la presunta participación de alias ‘Mateo’ y obtuvieron una orden judicial para detenerlo.

“Un aspecto importante en la investigación está relacionada con el posible móvil del crimen. Los elementos recolectados indican que la víctima realizaba préstamos de dinero, habría sido asesinada por desatender las exigencias de esta estructura delincuencial para desarrollar esta actividad en el sector”, explicó el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El procedimiento se llevó a cabo mediante una diligencia de registro y allanamiento en la comuna 13, San Javier, donde las autoridades hicieron efectiva la captura.

Otros detalles

Durante el operativo también fueron incautadas una prenda de vestir y una motocicleta que, según las autoridades, estarían vinculadas con la investigación y habrían sido utilizadas en la ejecución del homicidio.

Según la información oficial, el capturado registra antecedentes por delitos como amenazas, secuestro extorsivo con tortura, hurto calificado, concierto para delinquir agravado, lesiones y falsedad marcaria.

Tras las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de homicidio agravado.