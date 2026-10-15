Jornada de manifestaciones terminó pacíficamente, pero en la UdeA hubo disturbios

Medellín

Las movilizaciones de este miércoles en Medellín terminaron en completa calma, sin alteraciones al orden público y con la participación de diferentes organizaciones sociales, políticas, de estudiantes y sindicatos de trabajadores. La movilización terminó en el Parque de las Luces, donde hubo diferentes actividades culturales; luego se disipó.

Ya en la tarde, un grupo de personas se trasladó caminando hacia la Universidad de Antioquia en el norte de la ciudad, donde en la calle Barranquilla terminó con una confrontación entre algunas personas encapuchadas con la policía, por lo que se tuvo que cerrar esa vía. Durante varias horas lanzaron papas bomba a los uniformados y estos respondieron con gases lacrimógenos.

Ya anocheciendo, la policía condujo a un hombre señalado de supuestamente lanzar algunos objetos a la policía. Lo retiraron de un grupo de personas en la parte externa de la UdeA y posteriormente lo montaron en una tanqueta y lo condujeron a un centro de traslado. Manuel Villa, alcalde encargado, entregó un balance de la jornada.

“El balance de nuestra intervención deja a una persona capturada por violencia contra el servidor público, un traslado por protección debido a comportamientos que ponían en riesgo la vida y la integridad de las personas. Desde la alcaldía de Medellín, a través de nuestra Secretaría de Seguridad y Convivencia, mantuvimos el acompañamiento interinstitucional y el monitoreo permanente desde el puesto de mando unificado, con el despliegue de más de 350 policías, 270 soldados del ejército y todas las capacidades de atención de emergencias”.

Ya en la noche la confrontación terminó y se habilitó la calle Barranquilla. Durante toda la tarde, la movilidad se vio afectada en esa zona de la ciudad.