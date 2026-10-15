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15 oct 2026 Actualizado 07:43

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Menor de 13 años fue asesinado en El Carmen de Viboral

El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón anunció una recompensa de $200 millones por información sobre los responsables.

Imagen de referencia de asesinato. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de asesinato. Foto: Getty Images / gorodenkoff

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Consternación ha generado en El Carmen de Viboral, Antioquia, el asesinato de un menor de edad de 13 años en horas de la noche del miércoles 14 de octubre.

El gobernador antioqueño Andrés Julián Rendón confirmó la noticia en su cuenta de X, donde además dijo que, al parecer, los asesinos se habrían llevado el morral del menor.

Por otro lado, anunció una recompensa de $200 millones para quienes suministren información sobre los hechos.

“Urge esclarecer este hecho y dar con los asesinos. No podemos normalizar la muerte de los niños; tampoco su vinculación con el crimen”, agregó el gobernador.

Por su parte, el alcalde del municipio Hugo Jiménez Cuervo condenó los hechos y aseguró que “Todas las capacidades están volcadas al esclarecimiento”.

Christian Coronado

Christian Coronado

Comunicador Social y Periodista de la Universidad de la Sabana. Actualmente editor de la noche del Servicio...

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