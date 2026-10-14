En Ituango se desmovilizaron dos guerrilleros y encontraron un depósito con explosivos

Ituango- Antioquia

La Cuarta Brigada del Ejército reportó el sometimiento de dos guerrilleros de la estructura de “Iván Mordisco” y el hallazgo de un depósito con explosivos en zona rural del municipio de Ituango, Norte de Antioquia.

Según las fuerzas militares, uno de los hechos se reportó en el corregimiento El Aro, donde dos hombres mayores de edad se sometieron a las autoridades y entregaron una pistola con comunicación y un radio de comunicaciones. Los desmovilizados fueron atendidos médicamente y trasladados a la capital antioqueña, donde iniciarán el proceso de reincorporación.

“En la vereda Filadelfia, los soldados localizaron material de explosivos, entre ellos una granada de 60 milímetros, 4 dispositivos explosivos improvisados, 52 detonadores comunes, 11 eléctricos, y además equipos de comunicaciones y elementos de independencia”, reportó el Teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, Comandante Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot.

En lo corrido del año 2026, cinco integrantes del frente 18 de las disidencias han desertado y se han sometido a las autoridades, además de dos menores de edad recuperados. Todos en Ituango.