El Festival Internacional Altavoz reunió a 70.000 asistentes en Medellín durante tres días

Medellín, Antioquia

Este fin de semana la celebración “Altavoz” duró dos horas y media y participaron alrededor de 30 músicos de Medellín, provenientes de Altavoz, Amplifica y Presupuesto Participativo. Estos artistas de la música compartieron escenario junto a 23 programadores de México, Chile, Ecuador, Brasil, Polonia y ciudades nacionales como Cali, Ibagué, Pasto y Barranquilla.

Allí se realizaron encuentros uno a uno de 12 minutos, con más de 160 citas de negocios para presentar propuestas musicales y explorar oportunidades de colaboración. Durante el concierto se celebró los 40 años de trayectoria de “La Pestilencia”, banda que se despidió acompañada por los jóvenes de la Red de Músicas de Medellín.

Verónica Suárez Restrepo, secretaria de Cultura Ciudadana aseguró que estos espacios buscan garantizar el acceso a la cultura: “Cerramos estos tres días del Festival Internacional Altavoz con asistencia masiva y sana convivencia. Justamente, realizamos una rueda de negocios con programadores de otros festivales, con el propósito de generar conexiones que les permitan proyectarse en distintos escenarios”.

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La agenda musical estuvo acompañada por 15 agrupaciones nacionales y 16 internacionales

A su vez, el proyecto musical se vio acompañado de la segunda Rueda de Negocios, que alcanzó una proyección económica de 350.000 dólares ($1.158 millones), para que las bandas finalistas, seleccionadas por convocatoria pública, concretaran intercambios comerciales.

Por medio del Presupuesto Participativo de Cultura se contó con una bolsa económica cercana a $20 millones, distribuida entre las nueve agrupaciones del Distrito. Los escenarios de Altavoz y Late más Fuerte tuvieron la presencia de bandas como Possessed y The Adolescents, y por primera vez llegó a Colombia la agrupación californiana Save Ferris, al mejor estilo del ska punk.

La actividad musical dispuso de 37 puestos y marcas comerciales de comida, bebidas, estampado de ropa, accesorios y artesanías. La derrama económica durante los tres días del evento se estimó en $62 millones, lo que favorecio la circulación de la economía local.