En 140 veredas analizan un paro para exigir solución al bloqueo del combustible en cuatro municipios

Nordeste- Antioquia

Más de 20 líderes comunitarios de veredas como Segovia, Remedios y El Bagre en Antioquia, además de Santa Rosa del Sur del departamento de Bolívar, se reunieron con los alcaldes de estas poblaciones, a quienes les expusieron la situación que están padeciendo desde el mes de septiembre por el bloqueo que tiene el Clan del Golfo al ingreso de gasolina hacia esos caseríos, que los tiene en una crisis humanitaria.

Según Jonathan Osorio, integrante de la Corporación Cahucopana, los líderes pidieron a las autoridades que el corredor humanitario que están solicitando desde la primera semana que se reportó el bloqueo no sea acompañado por la fuerza pública como se había planteado la semana anterior, y que más bien lo hagan la ONU, la Mapp OEA, Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales del territorio.

“Ya al momento que la fuerza pública deje de hacer el acompañamiento, van a haber retaliaciones hacia el sector camionero y hay carrotantes que son los que llevan el combustible hasta la región”.

El líder explica que solicitaron a los alcaldes que firmen un acta de compromiso para el cumplimiento de los compromisos, ya que, en caso de que en un plazo corto no se apoye el ingreso de combustible, están preparando una posible movilización catalogada como un paro en las tres poblaciones.

“Solo la decisión de la comunidad es salirnos a los cascos urbanos y hacer un paro minero, campesino, agrario en esa zona, porque, pues, si no vemos acciones urgentes, la necesidad es hacer acciones de eso en las vías y en los cascos urbanos de Remedios, Segovia y Santa Rosa. Sería a partir de los momentos en que las alcaldías, las instituciones no nos cumplan, no nos apoyen y no veamos resultados de la decisión de los líderes y las organizaciones de salir a paro”, recalcó el señor Osorio.

Son alrededor de 148 veredas de las cuatro poblaciones las que están afectadas y las que participarían del denominado paro en las tres poblaciones que asegura el líder; mueven la economía en el territorio, principalmente por la minería, aunque no es solo esa actividad. Además, están sin agua, ya que utilizan motobombas que funcionan con gasolina para extraer el agua de zonas profundas.

“Desabastecimiento o no hay compras porque el sector minero está parado; es el que mueve la economía de las cabeceras municipales. Hay estudiantes que viven a una hora o media hora y utilizan sus motos para movilizarse hacia las escuelas o los colegios; tampoco tienen combustible para movilizarse. Hay quienes no tienen energía pública, pues, por medio de plantas que utilizan con combustible, también pueden tener energía que ellos mismos hacen. Eso está acá en una situación bastante difícil en el servicio. Hay varias comunidades que en estos momentos ya no tienen alimento. Porque en algunos sectores no están dejando pasar ni alimento”.

Puntualiza que en Segovia hay unas 60 veredas afectadas, en Remedios 58, en El Bagre 12 y en Santa Rosa del Sur unas 18.