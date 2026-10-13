Segunda adulta mayor muere arrollada por una moto en Medellín en menos de una semana

Medellín, Antioquia

Una segunda adulta mayor murió arrollada por una motocicleta en Medellín en menos de una semana. El caso ocurrió el domingo 11 de octubre en el barrio San Blas, comuna 3 (Manrique), cuando la mujer intentaba cruzar una vía y fue atropellada por un motociclista. La identidad de la víctima no había sido establecida en los reportes iniciales.

Según versiones de testigos, la mujer cruzaba detrás de un bus cuando fue embestida por la motocicleta, que presuntamente se movilizaba a alta velocidad. La mujer cruzaba la calle, mientras un bus estaba parado, lo que impidió que la mujer y el motociclista alcanzaran a observarse. Organismos de socorro y personal médico llegaron al lugar, pero confirmaron que había fallecido sobre la calzada. La zona fue acordonada para las diligencias correspondientes.

Dos adultas mayores muertas en accidentes de tránsito en Medellín

Este nuevo caso ocurrió menos de una semana después de la muerte de Gloria Elena Agudelo Osorio, de 70 años, quien fue atropellada el martes 7 de octubre en la cebra de la carrera 29 con calle 41, en el barrio La Milagrosa. En ese hecho, la mujer fue arrollada por dos adolescentes que se movilizaban en una motocicleta, según la información conocida sobre el accidente.

Con el fallecimiento de la mujer en San Blas, Medellín llegó a 237 personas muertas en las vías durante 2026, de acuerdo con las cifras citadas en los reportes de estos casos.

Los dos hechos han vuelto a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan los peatones, especialmente las personas mayores, al cruzar las calles de la ciudad. En ambos casos, las víctimas fueron atropelladas por motocicletas, aunque las circunstancias específicas de cada accidente deberán establecerse en las respectivas investigaciones.

Vendedor ambulante murió en la autopista Medellín-Bogotá, en Rionegro

A estos casos se suma la muerte de un vendedor ambulante en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del sector Belén, en Rionegro. El accidente ocurrió durante la tarde del lunes festivo 12 de octubre.

La información preliminar indicó que el hombre habría caído de un bus, aunque las autoridades no habían confirmado si el vehículo estaba en movimiento ni las circunstancias exactas del hecho. Unidades de tránsito y el Cuerpo de Bomberos de Rionegro acudieron al lugar, pero el vendedor murió allí. Su identidad tampoco había sido divulgada en el reporte inicial.

Este caso se convirtió, según los datos reportados, en la décima muerte de un peatón en ese corredor vial durante 2026.