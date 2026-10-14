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14 oct 2026 Actualizado 20:54

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Medellín

Rescataron a un comerciante secuestrado y capturaron a tres personas en Caucasia

La policía logró la ubicación de la víctima sobre la vía Caucasia–El Bagre.

Capturados por el secuestro de un comerciante en Caucasia- foto policía Antioquia

Capturados por el secuestro de un comerciante en Caucasia- foto policía Antioquia

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Medellín
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Caucasia- Antioquia

La policía rescató a un comerciante que había sido secuestrado por tres hombres en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño. Además, se capturó a los presuntos captores en flagrancia.

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, informó que el comerciante fue secuestrado por tres hombres en el sector de El Ferri. Ante el hecho, fueron alertadas las autoridades, que activaron un plan para rescatar a la víctima, logrando ubicarlo en el sector de Puente Lleras en la vía a El Bagre.

Sobre la vía Caucasia-El Bagre, donde se logró la liberación de la víctima y la captura de 3 hombres. Durante este procedimiento, se incautaron 2 armas de fuego, una pistola Glock 17, calibre 9 milímetros, y un revólver calibre 38”, señaló el coronel.

El cuatro incautado, los tres capturados y las armas fueron dejados a disposición de la fiscalía para que adelante el proceso judicial. Al mismo tiempo, el oficial invita a las personas a denunciar cualquier hecho similar.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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