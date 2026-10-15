En Rionegro, el cantante Vico C fue operado de su columna vertebral

Rionegro- Antioquia

En un comunicado de prensa, la familia del cantante estadounidense de origen puertorriqueño de música urbana conocido como Vico C informó que el artista fue intervenido quirúrgicamente en un hospital del municipio de Rionegro, en el Oriente de Antioquia. El reporte es que evoluciona favorablemente.

En la misma comunicación se informa que la intervención estuvo relacionada con una operación en su columna cervical por una situación que lo quejaba.

“La operación fue necesaria luego de que el artista fuera diagnosticado con una compresión de la médula espinal a nivel cervical, una condición que comprometía varios segmentos de su columna vertebral y que requería atención médica especializada”, dice el comunicado.

Explica que los especialistas intervinieron las cérvicas C2 a C7, logrando una fijación de estas, además de una descomprensión cervical, logrando así corregir la deformidad de la zona afectada.

“la cirugía se desarrolló conforme a lo planificado, sin complicaciones, y requirió la utilización de tecnología avanzada para proteger las funciones neurológicas y motoras del paciente”.

Erl artista se recupera satisfactoriamente en el centro médico mencionado, donde sigue bajo observación de profesionales.

“Estoy profundamente agradecido con Dios por permitirme superar esta operación y con el extraordinario equipo médico que hizo posible salir adelante de salud. También agradezco a mi familia y a todas las personas que oraron, se preocuparon y me alentaron a través de tantos mensajes de apoyo”, expresó el artista.