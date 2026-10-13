Ascendió a 413 el número de familias damnificadas por precipitaciones del fin de semana en Medellín

Atención emergencia en La Iguaná - Medellín. Octubre de 2026. Cortesía: Alcaldía de Medellín

Medellín

Las precipitaciones que comenzaron el pasado viernes en Medellín dejan por el momento 1.065 personas afectadas, correspondientes a 413 familias, en seis sectores que están siendo atendidos por las autoridades.

En esta atención que está priorizada en La Iguaná, El Pesebre, Blanquizal, El Morro, Olaya Herrera y el corregimiento de San Cristóbal, ya se han entregado más de 2.900 ayudas humanitarias a las familias afectadas.

Ayudas a los afectados

En la zona se han entregado kits de aseo, cocina, paquetes de alimentación, elementos para el descanso como colchonetas, cobijas, sábanas, almohadas y al mismo tiempo se están brindando atención en salud mental, nutrición y enfermería.

Atención a menores

Son cerca de 400 funcionarios de las diferentes dependencias de la administración distrital que están en el territorio atendiendo a la población, quienes acompañan también a 436 niños que han participado de actividades recreativas, a través del Inder, y se refuerzan las estrategias para garantizar su continuidad educativa.

Durante las últimas horas se han adelantado labores de limpieza para garantizar el acceso a las instituciones de educación de los barrios que resultaron afectados.

También se está recuperando el espacio público mediante el retiro de material y la limpieza de vías en esas zonas.

Atención veterinaria

La Alcaldía ha brindado asistencia médico-veterinaria a 11 animales de compañía de hogares afectados, de los cuales 6 son perros y 5 son gatos, además de atender una ternera.

En esas zonas priorizadas por las autoridades distritales se están adelantando valoraciones clínicas, limpieza y manejo de lesiones, suministro de medicamentos y desparasitantes, seguimiento veterinario y entrega de aproximadamente 189 kilogramos de alimento para caninos y felinos.

Restablecimiento de los servicios públicos

Desde la Alcaldía y EPM adelantan los trabajos necesarios para restablecer los servicios de energía y acueducto, que se vieron afectados desde el pasado viernes.

El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa Mejía explicó que “ya hemos retirado cerca de 60 volquetas, equivalentes a más de 1.000 metros cúbicos de lodo, sedimento y residuos voluminosos, con el apoyo de maquinaria especializada”.

Siguen evaluaciones del riesgo.

El mandatario distrital encargado, Manuel Villa, agregó que “el DAGRD mantiene las inspecciones y las evaluaciones de riesgo para proteger la vida de las comunidades, mientras EPM continúa trabajando para recuperar la infraestructura de acueducto y restablecer los servicios de agua y energía”.

Lavado del espacio público

En La Iguaná, ya se han lavado 5.300 metros cuadrados de vías y espacios públicos, una superficie equivalente a aproximadamente 2,5 canchas barriales de fútbol.

Trabajo en San Cristóbal

En el corregimiento de San Cristóbal los equipos de la Alcaldía de Medellín visitaron 14 veredas para identificar afectaciones y atender a las comunidades según sus necesidades.

En este corregimiento se identificaron 65 eventos, entre árboles caídos, puntos afectados por quebradas y cauces, pérdida de banca vial en algunos tramos, viviendas con afectaciones y daños en el servicio de energía.

La Alcaldía de Medellín aseguró que sus funcionarios seguirán en las seis zonas priorizadas por la magnitud de las emergencias que generó el fuerte aguacero del pasado viernes y las lluvias que afectaron a la ciudad durante el fin de semana.