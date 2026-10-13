Comenzó la Semana de la Reducción del Riesgo de Desastres en Bello, Antioquia

Semana de la Reducción del Riesgo de Desastres en Bello, Antioquia. Cortesía: Alcaldía de Bello.

Medellín

Comenzó en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, la Semana de la Reducción del Riesgo de Desastres, con actividades que se extenderán hasta el próximo 21 de octubre.

La programación busca fortalecer la prevención, la preparación y la capacidad de respuesta de las comunidades ante posibles emergencias que puedan ocurrir en este municipio.

El lema de esta actividad es “Juntos construimos una ciudad preparada” y contará con actividades pedagógicas, encuentros comunitarios, espacios de intercambio de experiencias y acciones articuladas con los organismos de respuesta.

Actividades para todas las poblaciones

En la programación hay actividades para los líderes, las comunidades y también para los niños, las cuales buscan el aprendizaje sobre prevención, preparación y respuesta ante emergencias, promoviendo el autocuidado, la corresponsabilidad y la protección de la vida.

La programación para esta semana

Luego del lanzamiento y un recorrido por el municipio, que se cumplió este lunes festivo, 12 de octubre, durante los próximos días los diferentes barrios y sectores de Bello tendrán actividades específicas que servirán para la prevención de emergencias.

Para este martes, 13 de octubre, se tiene previsto el Desfile por la Prevención y Feria de Gestión del Riesgo; allí se reunirán organismos de respuesta y actores comprometidos con la protección de la comunidad.

El recorrido tendrá como punto de llegada el Parque Principal de Bello, donde también se desarrollará la Feria de Gestión del Riesgo, entre las nueve de la mañana y las 12 del mediodía.

Para el miércoles, 14 de octubre, se tienen previstas jornadas descentralizadas de preparación en instituciones educativas y las comunidades para la respuesta a emergencias.

Este jueves se adelantará el conversatorio “Voces de la Emergencia”, donde la experiencia y el conocimiento de quienes han participado en la atención de desastres se reunirán con la comunidad en un mismo escenario, en el auditorio de la UVA Aguas Claras, entre las nueve de la mañana y las 12 del mediodía.

Los invitados al conversatorio serán David Santiago Tamayo Roldán, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; el excongresista y exdirector del DAPARD Mauricio Parodi Díaz; el subdirector de Manejo de Desastres del DAGRAN Jaime Alberto Ramírez Gómez; y el capitán Nelson Zuluaica Patino, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bello.

La programación se extiende al fin de semana.

El próximo sábado, 17 de octubre, se inaugurará la subestación de Bomberos Bello CB4, en el sector de Niquía, como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la capacidad operativa y la atención de emergencias en la ciudad, especialmente en las comunas 7 y 8.

El próximo domingo, la Caravana por la Vida acercará la prevención a las comunidades y visibilizará el trabajo articulado de quienes contribuyen a proteger la vida con una actividad que comenzará a las 8 de la mañana.

La Semana de la Reducción del Riesgo de Desastres en Bello terminará el miércoles, 21 de octubre, con el Simulacro Municipal de Respuesta a Emergencias, buscando que la comunidad se vincule con esta actividad para reducir los riesgos en medio de posibles emergencias.