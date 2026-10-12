Puerta de Oro asume la gerencia del Cortissoz en contrato de $2.380 millones

La Alcaldía de Barranquilla contrató a Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S. para asumir la gerencia integral de las actividades relacionadas con la operación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. El acuerdo tiene un valor de $2.380 millones, una duración de 22 meses y se realizó mediante contratación directa.

La empresa se encargará de coordinar los aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de las áreas del lado tierra de la terminal aérea, de acuerdo con el convenio suscrito entre el Distrito y la Aeronáutica Civil. El contrato establece tres etapas: preparación y transición, administración y operación, y finalmente entrega de la infraestructura y liquidación de las obligaciones.

Inversión inicial será de $40.000 millones

Durante la fase operativa, Puerta de Oro deberá gestionar los ingresos, realizar el mantenimiento de las instalaciones y transferir a la Aeronáutica Civil la participación acordada del 14,6 %. También tendrá la responsabilidad de ejecutar una inversión inicial de $40.000 millones, recursos aprobados por el Concejo de Barranquilla para las intervenciones previstas en el aeropuerto.

La inversión será administrada mediante un patrimonio autónomo constituido a través de una sociedad fiduciaria. El primer desembolso será de $15.000 millones con cargo al presupuesto de 2026, mientras que los $25.000 millones restantes se entregarán durante 2027, dependiendo del avance de los contratos derivados y de las necesidades de caja debidamente certificadas y aprobadas.

Al finalizar el acuerdo, Puerta de Oro deberá devolver a la Aeronáutica Civil las obras, mejoras y bienes correspondientes, además de conciliar los ingresos y las obligaciones pendientes. El contrato establece así las responsabilidades de la empresa en la administración de las áreas asignadas del Ernesto Cortissoz durante el periodo acordado.