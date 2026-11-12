TAS falló contra el América y perdió puntos: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga colombiana

América de Cali tenía un pleito con Internacional Bogotá y Santa Fe por la alineación del jugador Yhormar Hurtado. Los dos equipos bogotanos habían demandado los respectivos partidos por el hecho de que el lateral derecho hizo parte de ambos encuentros, pero finalmente el TAS falló a favor solo de Internacional.

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“Estimar la denuncia de partido formulada por IDBDC Albinegro S.A. en contra de América de Cali S.A., respecto del partido correspondiente a la primera fecha de la Liga DIMAYOR II 2026, disputado el 26 de julio de 2026”, se lee en el fallo del TAS que ha circulado en redes sociales.

El equipo bogotano alegó que Hurtado incumplió con la reglamentación establecida, ya que en una sola temporada estuvo con tres clubes: Deportes Tolima, Always Ready y América de Cali.

“Sancionar a América de Cali S.A. con derrota de tres a cero en el partido disputado en contra de IDBC Albinegro S.A. correspondiente a la primera fecha de la Liga DIMAYOR II 2026, disputado el 26 de julio de 2026, con los efectos que de ello deriven en las tablas de posiciones correspondientes”, agregan en el fallo del TAS.

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Sin embargo, América de Cali anunció que analizará la posibilidad de llevar el caso al Tribunal Supremo Federal Suizo.

Independiente Santa Fe también entró en la disputa por los puntos del empate 0-0 del 22 de agosto ante América en El Campín, pero esta sí fue desestimada por el TAS.

“Desestimar la apelación presentada el 14 de octubre de 2026 por Independiente Santa Fe S.A. contra la Resolución No. 008 de 2026 dictada el 24 de septiembre de 2026 por la Comisión Disciplinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano”, indicó.

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Así quedó la tabla de posiciones tras fallo contra el América

Así las cosas, América pasó de tener 36 puntos a 33 unidades. También perdió en diferencia de gol, pasando de 19+ a +14, pues quedó con derrota de 3-0. Este resultado termina siendo clave en la disputa por el punto invisible de cara a la última fecha y la disputa de los cuadrangulares.