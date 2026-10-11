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11 oct 2026 Actualizado 20:56

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Barranquilla

Transmetro estrenará ruta alimentadora hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz

El servicio operará de lunes a viernes entre las 4:45 de la mañana y las 10:35 de la noche; los sábados, de 4:45 de la mañana a 10:05 de la noche; y los domingos y festivos, de 5:30 de la mañana a 7:00 de la noche.

Transmetro en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Transmetro en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Transmetro en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz. Foto: Alcaldía de Barranquilla.
Barranquilla
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La Alcaldía de Barranquilla y Transmetro pondrán en funcionamiento este martes 13 de octubre la nueva ruta alimentadora A3-31 Aeropuerto, que conectará el Portal de Soledad con el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz. El servicio comenzará como prueba piloto y busca facilitar los desplazamientos de trabajadores, viajeros y visitantes que necesitan llegar a la terminal aérea.

El recorrido partirá desde el Portal de Soledad, seguirá el trazado de la ruta A3-3 Manuela Beltrán y continuará por la avenida El Platanal y la calle 30 hasta llegar al aeropuerto. Durante el trayecto, los usuarios podrán abordar y descender en paraderos establecidos en distintos sectores de Soledad, incluidos el centro comercial Carnaval y la Terminal de Transportes. Quienes viajen desde Barranquilla podrán tomar un servicio troncal de Transmetro en las troncales Olaya Herrera o Murillo hasta el Portal de Soledad, donde inicia la nueva ruta.

Horarios y conexión con el aeropuerto

La gerente de Transmetro, María del Pilar Mayor, explicó que la iniciativa responde a las necesidades expresadas por usuarios y trabajadores del aeropuerto durante espacios de diálogo con el alcalde Alejandro Char y la gerente de Ciudad, Ana María Aljure. Según indicó, la nueva conexión busca ampliar la cobertura del sistema y ofrecer alternativas de movilidad para quienes se desplazan diariamente hacia la terminal aérea.

Más información

El servicio operará de lunes a viernes entre las 4:45 de la mañana y las 10:35 de la noche; los sábados, de 4:45 de la mañana a 10:05 de la noche; y los domingos y festivos, de 5:30 de la mañana a 7:00 de la noche. Con esta prueba piloto, Transmetro busca fortalecer la conectividad entre Barranquilla, Soledad y el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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