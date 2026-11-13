El acordeón vuelve a contar la historia vallenata de Juan de Acosta en el Festival Cóndor Legendario

El sonido del acordeón volverá a recorrer las calles del municipio de Juan de Acosta para encontrarse con una tradición musical que lleva décadas haciendo parte de la identidad de sus habitantes. Del 13 al 15 de noviembre, este municipio costero abrirá sus escenarios a la edición número 27 del Festival Vallenato Cóndor Legendario, en la que se rendirán honores al cantautor y maestro Iván Ovalle Poveda.

El festival mantiene vivas las raíces del folclor, reconoce el talento de las nuevas generaciones, rinde homenaje a quienes han dejado huella en la música vallenata y cuenta con el respaldo de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Juan de Acosta y empresas del sector privado. Su escenario tradicional es la Plaza del Sol Andrés de San Juan y su lema es ‘Juan de Acosta, tierra con corazón vallenato’.

En esta edición, se reunirán a 23 concursantes inscritos en las modalidades de piqueria, voces infantiles y acordeoneros profesionales, además de 35 composiciones seleccionadas para las categorías de canción inédita comercial y costumbrista, para un total de 58 registros de participación, provenientes de diferentes municipios del Atlántico y de otros departamentos del país.

Lázaro Cotes, asesor de Patrimonio de la Secretaría de Cultura, destacó la importancia de respaldar este tipo de encuentros que mantienen vigentes las expresiones musicales tradicionales y generan espacios para el reconocimiento de los artistas.

“El Festival Cóndor Legendario es un escenario para reconocer a los compositores, intérpretes y acordeoneros, pero también para brindarles oportunidades a los niños y jóvenes que encuentran en el vallenato una forma de expresar y preservar nuestras tradiciones. Queremos que estas celebraciones sigan creciendo y proyectándose desde el Atlántico para el mundo”.

En esta edición del festival, el homenajeado, el compositor e intérprete vallenato Iván Ovalle, quien celebra 40 años de vida musical, nació en Valledupar el 16 de enero de 1963 y es abogado de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Inició su carrera musical en 1991 con el álbum ‘Volvió el otoño’, junto al acordeonero Gabriel Julio.

Programación del festival

La agenda del Festival Cóndor Legendario, el cual entregará premios en efectivo a los ganadores de sus diferentes competencias, comenzará el viernes 13 de noviembre, a las 7:00 p. m., en el Parque de la Convivencia Ángel Alfonso Molina, y a las 8:00 p. m.,inicia la primera ronda de canto infantil.

El sábado 14, desde las 9:00 a. m., el Centro de Eventos Portal del Cielo (calle 6 n.º 5-28, sector Calle Grande) será escenario de la primera ronda eliminatoria de canción inédita comercial. A las 12:00 m. tendrá lugar la modalidad costumbrista y a las 2:00 p. m., la primera ronda de piquería.

La jornada nocturna inciará a las 7:00 p. m. con las finales de canto infantil y piqueria; continuará a las 9:00 p. m. con la segunda ronda de canción inédita y, a las 11:00 p. m., con los conciertos musicales.

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El domingo 15, en el Estadero El Kiosko de Luz Elena, ubicado en la entrada a Juan de Acosta por la vía al Vaivén, la jornada comenzará a las 9:00 a. m. con la primera ronda de acordeoneros profesionales; a las 7:00 p. m. será la final de esta modalidad, seguida de la final de canción inédita, a las 9:00 p. m.

El reconocimiento a los homenajeados, empezará a las 10:30 p. m., y los conciertos de clausura con Iván Ovalle Poveda y su agrupación, a las 11:30 p. m., cierran la edición 27 de la fiesta de música vallenata.