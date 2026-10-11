Suspenden visitas en la cárcel El Bosque tras atentado contra dos funcionarios del INPEC

Las visitas en el establecimiento penitenciario y carcelario El Bosque, en Barranquilla, fueron suspendidas hasta nuevo aviso, luego del atentado registrado la noche de este sábado contra dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), identificados como Daniel Tapiero y Shirley Acosta. La decisión fue adoptada como medida preventiva para reforzar las condiciones de seguridad al interior del centro de reclusión.

La suspensión tomó por sorpresa a los familiares de las personas privadas de la libertad que llegaron este domingo para cumplir con las visitas programadas. Una de las mujeres que acudió al establecimiento manifestó su inconformidad al encontrarse con la noticia de que no podría ingresar. “Acabamos de llegar y nos encontramos con la novedad que hay visita, venimos a visitar nuestro familiar y nos dicen eso, que no hay visita hasta nuevo aviso”, expresó.

Gobierno relaciona los hechos con presuntas amenazas

Por su parte, el Gobierno nacional, a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, señaló que los hechos estarían relacionados con amenazas que, según la información oficial, estarían dirigidas contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella; el ministro de Justicia y del Derecho; Iván Cancino, y el director general del INPEC, Daniel Gutiérrez.

Mientras avanzan las verificaciones sobre lo ocurrido, la suspensión de las visitas se mantiene como una medida de prevención y seguridad para el establecimiento penitenciario. Hasta el momento, no se ha informado cuándo se reanudará el ingreso de los familiares de las personas privadas de la libertad.

Nota de edición: te recomiendo verificar los nombres y cargos mencionados en el comunicado del Ministerio de Justicia antes de publicar, especialmente la identificación del presidente de la República y la relación exacta de las personas que habrían recibido amenazas.