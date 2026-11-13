Luruaco y Repelón estarán sin luz durante ocho horas este sábado por trabajos de poda

Más de 100 barrios de Santa Marta tendrán cortes de energía este lunes: consulte los sectores afectados. FOTO: AIR-E

La suspensión del servicio eléctrico está programada entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. del 14 de noviembre. La interrupción también afectará a varios corregimientos y sectores rurales del Atlántico.

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Los municipios de Luruaco y Repelón, en el departamento del Atlántico, tendrán una suspensión del servicio de energía eléctrica este sábado 14 de noviembre, debido a trabajos de poda preventiva que realizará personal técnico de Air-e Intervenida en inmediaciones de la línea que abastece a estas poblaciones.

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De acuerdo con la empresa, las labores se desarrollarán entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, periodo durante el cual será necesario interrumpir el suministro de energía para facilitar los trabajos y prevenir afectaciones en la infraestructura eléctrica.

Corregimientos afectados

La suspensión también cobijará a los corregimientos y sectores rurales de Rotinet, Cien Pesos, Santa Cruz, San Juan de Tocagua, La Puntica, Hibácharo, Pendales, Los Límites, Arroyo de Piedra, Las Caras, Las Tablas, Arroyo Negro, Palmar de Candelaria, El Peñique, Molinero, Isabel López, Colombia, La Peña y Villa Rosa.

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Asimismo, estarán sin servicio eléctrico la vía Cordialidad-Repelón-Villa Rosa, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y las estaciones de bombeo de Repelón y Rotinet.

Air-e Intervenida explicó que estas labores hacen parte de las acciones de mantenimiento preventivo de las redes eléctricas, con el propósito de evitar el contacto de la vegetación con las líneas y reducir el riesgo de interrupciones del servicio.

Finalmente, la empresa reiteró el llamado a los usuarios residenciales, comerciales e industriales para que hagan un uso racional y eficiente de la energía, especialmente ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.