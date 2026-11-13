Denuncian que incendio en El Bosque habría sido provocado: seis casas resultaron afectadas

Seis viviendas afectadas deja incendio en el sector de Villa Caracas, en el barrio El Bosque. Foto: Caracol Radio

Cerca de 25 personas resultaron damnificadas tras este fuerte incendio que se registró en la madrugada de este viernes, 13 de noviembre en el sector conocido como Villa Caracas. Como resultado hay seis viviendas que quedaron en ruinas, un lesionado con quemaduras en la mano y un perro que murió.

Una de las mujeres afectadas indicó que la conflagración fue provocada por uno de los hijos de una mujer con quien posteriormente tuvo una discusión.

“El hijo se metió armado con otro muchacho y no me dejaba pasar, me hicieron correr de mi casa y cuando llegué, una vecina me dijo que estaban rociando gasolina dentro”, indicó.

Familias no han tenido acompañamiento

Tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla tuvieron que atender la conflagración, y las familias indicaron que, hasta el momento, no han tenido acompañamiento por parte de las autoridades

Mientras tanto, las familias, en su mayoría venezolanas, piden ayuda a vecinos y familiares para poder trasladarse debido a que perdieron todo.