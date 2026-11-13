Barranquilla, único destino colombiano en el Top 100 Stories 2026 de Green Destinations

La ciudad recibió dos reconocimientos internacionales por su apuesta por el turismo sostenible: la selección de su historia “Where Nature Returned, Opportunity Followed” entre las 100 mejores prácticas y el Bronze Award, otorgado tras el proceso de evaluación de la sostenibilidad del destino.

Barranquilla es el único destino colombiano seleccionado en este ranking por la historia de transformación de Puerto Mocho, el barrio Las Flores y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Barranquilla sigue llevando al mundo sus historias de transformación territorial y consolidando su apuesta por el turismo sostenible. La ciudad fue seleccionada como el único destino colombiano en el Top 100 Stories 2026 de Green Destinations, un reconocimiento internacional que destaca 100 historias de buenas prácticas en turismo sostenible y visibiliza iniciativas que generan cambios positivos en los destinos y sus comunidades.

A través de su cuenta en X, el alcalde Alejandro Char expresó: “¡Barranquilla es el único destino colombiano reconocido en el Top 100 Stories 2026 de Green Destinations! Nuestra ciudad sigue llevando al mundo sus historias de transformación. Esta vez, la recuperación de Puerto Mocho, el barrio Las Flores y nuestro Ecoparque Ciénaga de Mallorquín fue destacada entre las 100 historias internacionales de buenas prácticas en turismo sostenible. ¡Vamos por más! También obtuvimos el Bronze Award de Green Destinations por nuestros avances en la gestión sostenible del destino. Estos logros destacan cómo estamos recuperando los espacios naturales y protegiendo nuestra riqueza ambiental. Sí se puede”. (Ver publicación).

La historia postulada por Barranquilla, bajo el título internacional “Where Nature Returned, Opportunity Followed”, recoge la transformación de Puerto Mocho, el barrio Las Flores y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín. Estos tres escenarios reflejan cómo la recuperación ambiental, la protección de la biodiversidad y el desarrollo de nuevas experiencias turísticas se articulan para poner en valor la riqueza natural de la ciudad.

Lea también: Operaciones militares en el Catatumbo podrían desatar nuevas retaliaciones: Secretario de Seguridad

A este reconocimiento se suma el Bronze Award de Green Destinations, que destaca los avances de Barranquilla en materia de sostenibilidad turística y es resultado de un proceso técnico de evaluación del destino. Ambos reconocimientos fueron entregados en el marco de ITB Americas, en Guadalajara, México, un escenario internacional que reúne a destinos, organizaciones y profesionales de la industria turística.

Con la visión del alcalde Alejandro Char, Barranquilla ha venido recuperando espacios naturales para convertirlos en lugares de encuentro, disfrute y conexión con el medioambiente. Esta apuesta busca promover la apropiación del territorio por parte de los ciudadanos, ofrecer nuevas experiencias a los visitantes y generar oportunidades para las comunidades a través del turismo.

Más información Exesposa de Germán Vargas Lleras tercia en pelea por afirmaciones del libro de Roy Barreras

“Queremos que Barranquilla siga mostrando al mundo todo lo que tenemos. Recuperar nuestros espacios naturales significa devolverle a la gente la posibilidad de disfrutar de su ciudad, proteger nuestra riqueza ambiental y generar nuevas oportunidades para las comunidades. Hoy Puerto Mocho, Las Flores y Mallorquín son parte de esa transformación que nos llena de orgullo y que queremos seguir proyectando internacionalmente”, aseguró el alcalde Alejandro Char al conocer los reconocimientos.

Barranquilla estuvo representada en este encuentro por Beatriz Barreal, de la Universidad EAN, institución que ha acompañado técnicamente al Distrito en su proceso de sostenibilidad turística.

Estos resultados hacen parte de un proceso liderado por la Alcaldía de Barranquilla, mediante la articulación de sus dependencias y con el acompañamiento técnico de la Universidad EAN. El trabajo está orientado a fortalecer la gestión sostenible del destino, identificar buenas prácticas y proyectar internacionalmente los avances de la ciudad en materia de turismo y sostenibilidad.

Una historia de transformación que conecta tres territorios

La postulación reúne tres escenarios que hacen parte de la transformación ambiental y turística de Barranquilla.

El primero es el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, un espacio destinado a la conservación, la educación ambiental y el disfrute de la naturaleza. Cuenta con los senderos Manglar y Estuario, que suman un recorrido de 6,6 kilómetros.

Este ecosistema alberga una importante diversidad de flora y fauna. Según información institucional del Distrito, allí se encuentran cuatro de los cinco tipos de manglar existentes en Colombia y se han registrado más de 144 especies de aves. Además, el Ecoparque alcanzó el millón de visitantes en agosto de 2026, consolidándose como un escenario de interés para el turismo de naturaleza.

La segunda apuesta es Puerto Mocho, la playa urbana de Barranquilla, donde confluyen el río Magdalena y el mar Caribe. Su recuperación permitió habilitar un nuevo espacio para el disfrute de residentes y turistas, con servicios turísticos y un tren que conecta el sector de Las Flores con la playa, atravesando el entorno natural del tajamar occidental.

El tercer componente es el barrio Las Flores, una comunidad cuya identidad está históricamente ligada a la pesca y a las actividades desarrolladas alrededor del río y el mar. Su integración a esta apuesta turística permite poner en valor sus tradiciones y reconocer el papel de sus habitantes en la transformación del territorio.

Green Destinations: una plataforma internacional para las buenas prácticas

El Top 100 Stories de Green Destinations se realiza anualmente desde 2014 y ha visibilizado a más de 660 destinos en sus diferentes ediciones. Su propósito es compartir experiencias que contribuyan a proteger el patrimonio natural y cultural, fortalecer las comunidades y promover una gestión turística responsable.

Las historias seleccionadas son evaluadas teniendo en cuenta aspectos como su claridad, credibilidad e impacto, así como las soluciones implementadas para responder a los desafíos de cada destino.

La selección de Barranquilla fue oficializada el pasado 28 de octubre en Eslovenia y permitirá que la experiencia de transformación de Puerto Mocho, Las Flores y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín tenga visibilidad en esta plataforma internacional.

Con su selección en el Top 100 Stories 2026 y la obtención del Bronze Award, Barranquilla reafirma su compromiso con un modelo de turismo que integra naturaleza, sostenibilidad y comunidad. De esta manera, continúa proyectando internacionalmente sus avances en la protección de los ecosistemas y la generación de nuevas oportunidades para sus habitantes.