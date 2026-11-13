Tras seis años intentando ser madre, mujer dio a luz a trillizas en Barranquilla

Después de seis años intentando convertirse en madre, Marilyn García Esparra recibió una noticia que superó todas sus expectativas: estaba embarazada de tres niñas. Lo que inicialmente fue una sorpresa se convirtió en una historia de esperanza que tuvo su desenlace con el nacimiento de Ailanis, Ainara y Aitana en la Clínica La Merced, en Barranquilla.

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Las tres bebés nacieron sin complicaciones, luego de un embarazo trigelar espontáneo, una condición poco frecuente en la que una mujer gesta tres bebés de manera natural, sin recurrir a técnicas de reproducción asistida.

El caso representó un reto para el equipo médico debido a las características de la gestación. Se trataba de un embarazo bicorial triamniótico, es decir, dos de las niñas compartían una placenta, mientras que la tercera tenía la suya propia. Esta condición requería controles especializados para vigilar el desarrollo y bienestar de las bebés, así como la salud de la madre.

La atención fue liderada por un especialista en medicina materno-fetal

Ante el riesgo de un nacimiento prematuro y las particularidades del embarazo, Marilyn necesitó hospitalización, vigilancia permanente y seguimiento médico continuo. La atención estuvo liderada por el doctor Arturo Montaño Mendoza, especialista en medicina materno-fetal, junto con el equipo de ginecoobstetricia y otros profesionales de la institución.

“Los embarazos múltiples son casos complejos que requieren experiencia, vigilancia y un seguimiento muy estricto. La evaluación ecográfica, especialmente el seguimiento Doppler fetoplacentario, es fundamental para valorar el bienestar de los bebés y determinar el momento más adecuado para su nacimiento”, explicó el especialista.

La atención de este tipo de gestaciones requiere la intervención coordinada de diferentes especialidades médicas. Para ello, la Clínica La Merced cuenta con una unidad de cuidados neonatales de alta complejidad y profesionales de ginecoobstetricia, pediatría y neonatología, además de infraestructura quirúrgica y hospitalaria para atender embarazos de alto riesgo.

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Más allá del desafío médico, el nacimiento de las trillizas representa el cumplimiento de un sueño familiar. Marilyn recuerda que, después de seis años buscando quedar embarazada, escuchar durante su primer control que esperaba tres niñas fue una noticia que inicialmente la dejó sorprendida, pero que pronto se transformó en una inmensa alegría para ella, su pareja y sus familiares.

Durante su estancia en la clínica, la madre destacó el acompañamiento del personal médico y de enfermería, así como la atención recibida en las diferentes etapas del proceso.