Inicia empalme entre Aerocivil y la Alcaldía de Barranquilla para operación del aeropuerto Cortissoz

Inició el proceso de empalme entre la Aerocivil y la alcaldía de Barranquilla para la administración del lado tierra del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Este jueves comenzaron las mesas de trabajo técnico y operativo para preparar la transferencia de la gestión y operación del aeródromo en las áreas correspondientes.

Según la Aerocivil, en este empalme se está priorizando “la seguridad operacional y de la aviación civil, la continuidad ininterrumpida del servicio y el estricto cumplimiento normativo”.

Ante esto,se busca que se haga una transición transparente, ordenada y responsable en beneficio a los usuarios.

Hace una semana, el Gobierno Nacional y la Alcaldía firmaron un convenio en donde el Distrito tendrá la operación por 18 meses del lado tierra del aeropuerto Ernesto Cortissoz.