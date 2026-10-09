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09 oct 2026 Actualizado 01:31

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Barranquilla

Inicia empalme entre Aerocivil y la Alcaldía de Barranquilla para operación del aeropuerto Cortissoz

Según la Aerocivil, se está priorizando la continuidad ininterrumpida del servicio.

Aeropuerto Ernesto Cortissoz

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Barranquilla
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Inició el proceso de empalme entre la Aerocivil y la alcaldía de Barranquilla para la administración del lado tierra del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Este jueves comenzaron las mesas de trabajo técnico y operativo para preparar la transferencia de la gestión y operación del aeródromo en las áreas correspondientes.

Según la Aerocivil, en este empalme se está priorizando “la seguridad operacional y de la aviación civil, la continuidad ininterrumpida del servicio y el estricto cumplimiento normativo”.

Ante esto,se busca que se haga una transición transparente, ordenada y responsable en beneficio a los usuarios.

Hace una semana, el Gobierno Nacional y la Alcaldía firmaron un convenio en donde el Distrito tendrá la operación por 18 meses del lado tierra del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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