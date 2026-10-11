¿Qué beneficios trae usar tónicos para la piel?: recomendaciones y más

Luego de completar el proceso de ‘skincare’, la mayoría de las personas refieren presentar una sensación de resequedad y molestia al sentir la piel áspera y poco hidratada producto de la limpieza que se le realizó en el rostro.

Según la marca de cuidado facial RINGANA, los tónicos faciales cumplen el papel al recuperar parte de la hidratación perdida, brindando sensación de alivio para así continuar con la aplicación de otros productos como cremas.

“El problema es que no todos los tónicos funcionan igual”, explica Ximena Rodríguez, experta en belleza de RINGANA.

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Tipos de tónicos faciales

La marca de cuidado cosmético RINGANA explica cuáles son estas clases de tónico que se diferencian por la composición y la utilidad que ofrecen.

Células madre vegetales de noni: mantienen el equilibrio del microbioma cutáneo para mejorar el aspecto de los poros faciales.

Zinc PCA: formulación cosmética para controlar el exceso de sebo sin descuidar la hidratación natural, ideal para pieles mixtas o grasas.

Extractos botánicos tradicionales: Contiene ingredientes como el hamamelis, el tomillo, el ciprés y la cola de caballo que se encuentran en formulaciones modernas debido a sus propiedades tonificantes y purificantes.

De igual manera, se especifican pautas para encontrar el tónico ideal para el tipo de piel de la persona, determinándose que hay tres aspectos que conviene revisar antes de incorporar este producto a la rutina facial.

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Tres recomendaciones claves al momento de usar un tónico facial

Primero: que ofrezca hidratación real sin dejar rastro de resequedad o tirantez después de aplicarlo.

sin dejar rastro de resequedad o tirantez después de aplicarlo. Segundo, que cumpla con las necesidades específicas del tipo de piel. Dependiendo del tipo de piel, cada persona buscará que el producto esté acorde a su condición para así brindar comodidad.

Dependiendo del tipo de piel, cada persona buscará que el producto esté acorde a su condición para así brindar comodidad. Tercero, que use extractos vegetales que ayuden a problemas como el exceso de sebo y que ayuden a mantener la barrera cutánea, específicamente en casos cuando se trata de pieles mixtas, grasas o con tendencia a imperfecciones.

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