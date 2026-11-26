El Senado de la República aprobó en el segundo debate el proyecto presupuestal que adiciona $3,8 billones al presupuesto General de la Nación para el 2026.

El proyecto nace de una iniciativa del Gobierno para garantizar recursos principalmente para el programa Colombia Mayor y el Fondo Milagro.

Además, se contemplan traslados presupuestales para atender obligaciones que competen al sector eléctrico y a la Fuerza Pública.

Lea también: Senado aprobó adición presupuestal clave para el Fondo Milagro y la atención del terremoto

‘Colombia Mayor’ y ‘Fondo Milagro’ concentran la distribución de recursos de la adición presupuestal

De la adición presupuestal de $3,8 billones, cerca de $2,7 billones serán destinados al Fondo Milagro. El gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, declaró que los recursos serán distribuidos en sectores como vivienda, salud, infraestructura y educación, para así atender a las comunidades afectadas por el terremoto el pasado 10 de agosto.

El ministro de Hacienda, Enrique Gómez, por medio de su cuenta de X, agradeció al Senado por aprobar y respaldar el proyecto.

Además, Gómez declaró que los recursos permitirán atender una segunda prioridad, como los pagos destinados a cerca de 3 millones de adultos mayores beneficiarios de Colombia Mayor, programa al que se destinaron $1,1 billones.

Otra parte del monto presupuestal será destinada para pagar las pensiones de los integrantes de la Fuerza Pública, de las fuerzas militares más específicamente, siendo la tercera de las cuatro prioridades del Gobierno Nacional.

Finalmente, la cuarta prioridad es destinar recursos para los subsidios del sector eléctrico en la región Caribe. De acuerdo al ministro, el fenómeno de El Niño podría afectar el sector energético de la costa atlántica.

A pesar de su aprobación, el proyecto de ley no ha concluido; este debe continuar el debate en la Cámara de Representantes. Si los representantes aprueban el proyecto, este podrá continuar hacia la sanción presidencial.

Le puede interesar: Congreso aprobó el presupuesto de 2026 en $ 546.9 billones

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: