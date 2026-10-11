Estas son las fechas clave de Colpensiones que debe tener presentes para el cierre de año

Según el artículo 50 de la Ley 100 de 1993, se instauró que los pensionados por vejez, jubilación, invalidez, sustitución o sobrevivencia, tienen derecho a recibir cada año una mensualidad adicional equivalente al valor de su pensión ordinaria.

Adicionalmente, esta ley establece que los pensionados recibirán una mesada adicional que debe pagarse junto a la que corresponde al mes de noviembre, denominada la mesada 13, dentro de la primera quincena del último mes del año.

De acuerdo con lo anterior y con el calendario divulgado por Colpensiones a través de sus canales oficiales, los pagos estarán disponibles el 30 de octubre, el 30 de noviembre y el 30 de diciembre, tal como lo informó la entidad.

Por otro lado, la entidad, aclaró que no se solicitarán certificados de supervivencia como requisito para hacer efectivos los pagos y desmintió las especulaciones que existían dentro de los beneficiarios.

Según Colpensiones, el primer pago de la mesada estará disponible para cobro desde el viernes 30 de octubre, manteniendo así el cronograma establecido por la institución.

“Pueden estar tranquilos. Estamos haciendo lo necesario para garantizar los recursos y cumplir con el pago de sus mesadas”. Aseguró Natalia López, ministra del Trabajo.

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El Gobierno, además, aseguró que las mesadas se harán efectivas en las fechas establecidas para los dos últimos meses del año, pese al faltante presupuestal identificado para el cierre de 2026, incluida la mesada adicional conocida como prima de Navidad.

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