Día Internacional de la Niña: se conmemora una fecha para defender sus derechos

Este 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña, una fecha en la que Naciones Unidas y UNICEF hacen un llamado a garantizar los derechos de las niñas y adolescentes.

Ante problemáticas como la violencia, los matrimonios infantiles, los embarazos a temprana edad y las barreras educativas, Andrea Tague, vocera oficial de género de UNICEF Colombia, destacó la importancia de garantizar que todas las niñas puedan ejercer plenamente sus derechos y decidir sobre su futuro.

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Tague señaló que muchas niñas aún enfrentan dificultades para acceder y permanecer en el sistema educativo debido a las uniones tempranas, los embarazos durante la niñez y la adolescencia, y las responsabilidades de cuidado y trabajo doméstico que recaen sobre ellas.

La vocera también advirtió sobre las cifras de violencia contra niñas y adolescentes en el país. Según indicó, en Colombia más del 75 % de los casos de violencia contra las mujeres corresponden a niñas y adolescentes. Asimismo, señaló que se registran aproximadamente 3.000 nacimientos al año en niñas menores de 14 años.

Otro de los puntos de preocupación son las uniones tempranas, una práctica que afecta de manera desproporcionada a las niñas y adolescentes. De acuerdo con Tague, más del 95 % de estas uniones involucran a una niña o adolescente.

Frente a este panorama, UNICEF hizo un llamado a cumplir los compromisos adquiridos por Colombia para eliminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas. En ese sentido, Tague recordó la aprobación, en 2025, de la ley “Son Niñas, No Esposas”, orientada a combatir esta problemática, así como la importancia de avanzar en la implementación de medidas que permitan a niñas, niños y adolescentes desarrollar sus proyectos de vida.

La representante de UNICEF insistió en que tanto las instituciones como la sociedad deben trabajar para que las niñas puedan crecer en entornos seguros, ejercer su autonomía y acceder a oportunidades que les permitan construir su futuro.

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“Nosotros creemos que las niñas son imparables. Si una niña puede decidir, puede elegir, puede crear, toda la comunidad y toda la sociedad avanzan”, concluyó.

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