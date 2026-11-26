Los alcaldes de Cartagena, Barranquilla y Medellín expusieron en el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Cartagena, los principales proyectos de sus administraciones para posicionar la obra pública como motor de transformación urbana, competitividad y desarrollo social.

Los mandatarios coincidieron en que la infraestructura estratégica resulta indispensable para mejorar la movilidad, fortalecer los servicios públicos, recuperar el espacio urbano y dinamizar la economía regional.

En el caso de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay destacó que la inversión pública proyectada para el periodo 2024-2027 alcanza cerca de $6 billones en obras viales, sociales, educativas, sanitarias, deportivas y turísticas, superando la cifra ejecutada en la ciudad durante los últimos 30 años.

Dentro de este plan sobresalen más de $800.000 millones para infraestructura educativa y más de $2 billones para movilidad, los cuales incluyen la construcción de tres intercambiadores viales previstos para 2027, la ejecución de 97 kilómetros de nuevas vías y la rehabilitación de otros 237 kilómetros. Turbay enfatizó además que la articulación público-privada y una visión urbana de largo plazo son indispensables para garantizar el desarrollo de la capital bolivarense.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, expuso la transformación de la capital del Atlántico impulsada por la recuperación de las finanzas públicas y la confianza del sector empresarial. Su gestión ha priorizado obras con propósito comunitario, entre las que destacan la construcción de 100 colegios, 50 hospitales y 300 parques, así como la siembra de 250.000 árboles.

Asimismo, resaltó el impacto del Gran Malecón, espacio que recibe a 17 millones de visitantes al año como dinamizador económico y turístico. Entre las nuevas apuestas estratégicas, Char anunció la intervención en el tajamar occidental, en la desembocadura del río Magdalena, con una inversión de $400.000 millones para construir una pasarela de 15 metros de ancho por cinco metros de alto que fortalecerá el vínculo urbano con el mar y el río.

A su vez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reportó un incremento del 143 % en la participación de empresas en las licitaciones públicas, resultado que atribuyó a medidas de transparencia e instrumentos como el Tablero de la Oportunidad, que actualiza la información sobre los procesos cada dos horas. En infraestructura social y educación, la ciudad avanza en la construcción de 11 megacolegios y ocho jardines infantiles, junto a la ampliación del programa Buen Comienzo, que extendió la atención a la primera infancia de 210 a 365 días al año. En espacio público sobresale el proyecto Primavera Norte (77.000 metros cuadrados), sumado a intervenciones en el estadio Atanasio Girardot y el Parque Juanes de la Paz.

Gutiérrez presentó las proyecciones de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para elevar su participación en la generación nacional del 32 % al 42 %, respaldada por proyectos como Espíritu Santo, con una capacidad proyectada de 600 megavatios. En seguridad e infraestructura penitenciaria, la capital antioqueña registra un avance superior al 58 % en su nueva cárcel municipal (capacidad para 1.339 personas) y destina $300.000 millones a un nuevo complejo tecnológico de seguridad.