La jueza Ingrid Elena Reyes, del Juzgado 021 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena declaró la legalidad de la captura de Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, señalados de perpetrar el secuestro de 76 rehenes en el interior del Éxito de Cartagena el pasado 24 de noviembre.

Noticia en desarrollo...