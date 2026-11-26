Legalizan la captura de los dos detenidos durante la toma del Éxito de Cartagena
Se trata de los ciudadanos Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, señalados de secuestrar a varios ciudadanos al interior del Éxito de La Castellana.
La jueza Ingrid Elena Reyes, del Juzgado 021 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartagena declaró la legalidad de la captura de Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, señalados de perpetrar el secuestro de 76 rehenes en el interior del Éxito de Cartagena el pasado 24 de noviembre.
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Christian Coronado
Comunicador Social y Periodista de la Universidad de la Sabana. Actualmente editor de la noche del Servicio...