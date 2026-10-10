Depresión y ansiedad aumentaron en Colombia, según Encuesta Nacional de Salud Mental

La comparación de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2025 con los de 2015 muestra un aumento considerable en los problemas emocionales en Colombia, según informó el Ministerio de Salud y Protección Social.

Según el informe, en el último mes la prevalencia del trastorno depresivo mayor se ha triplicado y la de ansiedad generalizada es cuatro veces mayor. Asimismo, los diagnósticos médicos formales se han duplicado en todos los grupos etarios y han incrementado tanto la búsqueda de atención profesional como la percepción de estas condiciones.

El Ministerio de Salud señaló que, aunque el 91,4 % de la población percibe su salud mental de forma positiva, es decir, buena o muy buena, esta apreciación tiende a disminuir a medida que aumenta la edad.

Entre las acciones para fortalecer la prevención de la conducta suicida está la implementación nacional del Código Dorado, establecido mediante la Resolución 0347 de 2026, que busca promover una respuesta oportuna, integral y articulada ante situaciones de riesgo, priorizando la atención inmediata y el seguimiento de las personas.

Además, el Ministerio estructuró el Programa para Mejorar el Acceso a los Servicios de Salud Mental en Colombia, respaldado por un crédito aprobado de 150 millones de dólares con la banca de desarrollo CAF. La iniciativa busca fortalecer la red nacional de atención mediante la creación de centros regionales de referencia, el fortalecimiento de hospitales y la puesta en marcha de centros de atención primaria.

El programa también contempla mejoras en infraestructura, adquisición de equipos médicos, unidades móviles, capacitación del talento humano, fortalecimiento de la investigación y acciones para reducir el estigma asociado a la salud mental.

Por otra parte, el Ministerio aseguró que prioriza la gestión de las barreras que dificultan el acceso oportuno a los medicamentos para el tratamiento de condiciones de salud mental, con el propósito de evitar interrupciones terapéuticas y favorecer la continuidad del cuidado.

Finalmente, invitó a reconocer que el bienestar emocional es parte esencial de la salud y que buscar ayuda debe ser una oportunidad para recibir atención, acompañamiento y apoyo, sin estigmas ni discriminación.