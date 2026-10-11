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11 oct 2026 Actualizado 00:53

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Educación

SENA amplió plazo para inscribirse a programas virtuales hasta el 12 de octubre

La convocatoria ofrece cerca de 40 programas gratuitos de formación técnica y tecnológica. Los interesados pueden inscribirse hasta el próximo lunes.

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) amplió el plazo de inscripciones a su cuarta convocatoria virtual de 2026. Los interesados tienen hasta este lunes 12 de octubre para registrarse en la oferta de programas técnicos y tecnológicos.

La convocatoria incluye cerca de 40 programas gratuitos en áreas como desarrollo publicitario, integración de contenidos digitales, gestión eficiente de la energía y asesoría comercial. También está disponible el programa de Gestión de Empresas Pecuarias.

La formación virtual permite a los aprendices estudiar sin asistir presencialmente a un centro del SENA, una alternativa para quienes necesitan mayor flexibilidad por sus compromisos laborales o personales.

¿Cómo inscribirse?

Los interesados deben ingresar a betowa.sena.edu.co, seleccionar la opción de formación virtual y utilizar los filtros para encontrar el programa de su interés. Allí podrán consultar los requisitos, la duración y la disponibilidad de cupos.

Quienes no tengan una cuenta en la plataforma deberán registrarse con su documento de identidad y completar el proceso de inscripción antes del cierre de la convocatoria.

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