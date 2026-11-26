BOGOSHORTS es un festival de cine especializado en los formatos audiovisuales cortos. La plataforma es calificador oficial de los Premios Óscar de Hollywood y Premios GOYA de la Academia Española.

Cada diciembre, el festival trae más de 300 cortometrajes de Colombia y de 50 países del mundo en secciones competitivas, temáticas y retrospectivas.

Estas secciones se complementan con actividades de formación (BOGOSHORTS al tablero) e industria (BFM - BOGOSHORTS Film Market), una maratón de realización de filminutos (IMAGINATÓN), exposiciones artísticas (BOGOSHORTS expone) y actividades gastronómicas (BOGOSHORTS degusta).

Lea también: Bogoshorts fortalece la presencia del cortometraje colombiano en el Festival de Cannes

BOGOSHORTS 2026: ¿Cuántos cortometrajes tendrá?

Según la Secretaría de Cultura, el evento contará con 306 cortometrajes: 39 son obras en competencia nacional, 67 son en internacional. 15 son películas en F3, 5 son cortos periodísticos, 5 son experiencias de realidad virtual, 19 son títulos en conexión y 28 son títulos en colecciones.

Las producciones incluyen géneros como ficción, documental, animación, experimental, videoclip, cine fantástico y experiencias inmersivas.

Además, una de sus secciones será ChiquiSHORTS, dedicada a cortometrajes para niños y público familiar, para que todos puedan disfrutar.

Le puede interesar: Festival Graffiti busca talento local: Le contamos cómo participar en ‘Entre Cuadras’

BOGOSHORTS 2026: Fecha y sedes

Para este año, desde el 1 hasta el 8 de diciembre, la ciudadanía podrá disfrutar de diferentes producciones, actividades y encuentros.

Las sedes para el festival son:

CityU (Calle 19 #2A-10)

(Calle 19 #2A-10) Cinemateca de Bogotá (Carrera 3 #19-10)

(Carrera 3 #19-10) Alianza Francesa, sede Centro (Carrera 3 #18-45)

(Carrera 3 #18-45) Teatro al Aire Libre La Media Torta.

Centro Ático (Carrera 7 #40-62)

(Carrera 7 #40-62) Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Teatro El Parque

El Parque Teatro Delia Zapata Olivella

Delia Zapata Olivella Cinemateca de Bogotá, sede El Tunal

de Bogotá, sede El Tunal Cinemateca de Bogotá, sede Fontanar del Río

Centro Felicidad Chapinero (CEFE)

Universidad Jorge Tadeo Lozano .

. Sala Gaitán, antigua Cinemateca Distrital

Lea también: ¿Qué es wokismo y qué dijo presidente De la Espriella sobre el movimiento?: Ejemplos de la ideología

Entradas BOGOTSHORTS 2026

Para la edición 24 de BOGOSHORTS, es posible asistir de dos maneras: la primera es por medio de una acreditación que se encuentra en su tercera etapa, Epifanía, y tiene un costo de $200.000 pesos colombianos.

La segunda opción es adquiriendo la boletería de aquellas funciones que tengan costos; esto va de acuerdo a la programación de disponibilidad de cada producción.

La acreditación permite acceder a diferentes beneficios durante el festival, como el ingreso gratuito a determinadas funciones en sedes como la Cinemateca, la Alianza Francesa y Centro Ático.

Quienes no deseen adquirir una acreditación pueden consultar la programación y comprar las entradas de las funciones que tengan la boletería paga.

BOGOSHORTS 2026 y sus actividades adicionales

El festival ofrecerá otras experiencias sobre el cine; no todo serán proyecciones.

BOGOSHORTS Film Market (BFM)

El mercado del festival busca fortalecer a los diferentes actores del sector audiovisual cuyo interés son los contenidos en formatos cortos, a través de estrategias de creación, formación y networking.

Dentro de las actividades se encuentran espacios como Vitro BFM, Incubadora BFM, Flipbook BFM y AI tablero BFM, que buscan impulsar nuevas producciones audiovisuales, cuentan con incentivos económicos y también son un espacio para conectar en colaboraciones.

Los interesados en conocer los componentes a fondo, las actividades y sus convocatorias del mercado audiovisual pueden consultar la información en la página oficial de BOGOSHORTS.

IMAGINACIÓN XVII

Se trata de una maratón nacional de realización audiovisual que invita tanto a profesionales de las áreas audiovisuales como a aficionados a crear un filminuto en un plano secuencia de 60 segundos.

Este espacio se realizará del 4 al 6 de diciembre; contará con categoría para aficionados y profesionales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de diciembre y la organización anunció que habrá más de $30 millones en premios.

Para mayor información sobre cualquiera de las actividades, pueden consultar la información en la página oficial de BOGOSHORTS.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: