BOGOSHORTS 2026: programación y como asistir
Llega la edición 24 del festival del corto en Bogotá, “Tantas estrellas como destinos” , y los cortos podrán disfrutarse desde diferentes lugares de la capital; conozca todos los detalles aquí.
BOGOSHORTS es un festival de cine especializado en los formatos audiovisuales cortos. La plataforma es calificador oficial de los Premios Óscar de Hollywood y Premios GOYA de la Academia Española.
Cada diciembre, el festival trae más de 300 cortometrajes de Colombia y de 50 países del mundo en secciones competitivas, temáticas y retrospectivas.
Estas secciones se complementan con actividades de formación (BOGOSHORTS al tablero) e industria (BFM - BOGOSHORTS Film Market), una maratón de realización de filminutos (IMAGINATÓN), exposiciones artísticas (BOGOSHORTS expone) y actividades gastronómicas (BOGOSHORTS degusta).
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BOGOSHORTS 2026: ¿Cuántos cortometrajes tendrá?
Según la Secretaría de Cultura, el evento contará con 306 cortometrajes: 39 son obras en competencia nacional, 67 son en internacional. 15 son películas en F3, 5 son cortos periodísticos, 5 son experiencias de realidad virtual, 19 son títulos en conexión y 28 son títulos en colecciones.
Las producciones incluyen géneros como ficción, documental, animación, experimental, videoclip, cine fantástico y experiencias inmersivas.
Además, una de sus secciones será ChiquiSHORTS, dedicada a cortometrajes para niños y público familiar, para que todos puedan disfrutar.
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BOGOSHORTS 2026: Fecha y sedes
Para este año, desde el 1 hasta el 8 de diciembre, la ciudadanía podrá disfrutar de diferentes producciones, actividades y encuentros.
Las sedes para el festival son:
- CityU (Calle 19 #2A-10)
- Cinemateca de Bogotá (Carrera 3 #19-10)
- Alianza Francesa, sede Centro (Carrera 3 #18-45)
- Teatro al Aire Libre La Media Torta.
- Centro Ático (Carrera 7 #40-62)
- Teatro Jorge Eliécer Gaitán
- Teatro El Parque
- Teatro Delia Zapata Olivella
- Cinemateca de Bogotá, sede El Tunal
- Cinemateca de Bogotá, sede Fontanar del Río
- Centro Felicidad Chapinero (CEFE)
- Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- Sala Gaitán, antigua Cinemateca Distrital
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Entradas BOGOTSHORTS 2026
Para la edición 24 de BOGOSHORTS, es posible asistir de dos maneras: la primera es por medio de una acreditación que se encuentra en su tercera etapa, Epifanía, y tiene un costo de $200.000 pesos colombianos.
La segunda opción es adquiriendo la boletería de aquellas funciones que tengan costos; esto va de acuerdo a la programación de disponibilidad de cada producción.
La acreditación permite acceder a diferentes beneficios durante el festival, como el ingreso gratuito a determinadas funciones en sedes como la Cinemateca, la Alianza Francesa y Centro Ático.
Quienes no deseen adquirir una acreditación pueden consultar la programación y comprar las entradas de las funciones que tengan la boletería paga.
BOGOSHORTS 2026 y sus actividades adicionales
El festival ofrecerá otras experiencias sobre el cine; no todo serán proyecciones.
BOGOSHORTS Film Market (BFM)
El mercado del festival busca fortalecer a los diferentes actores del sector audiovisual cuyo interés son los contenidos en formatos cortos, a través de estrategias de creación, formación y networking.
Dentro de las actividades se encuentran espacios como Vitro BFM, Incubadora BFM, Flipbook BFM y AI tablero BFM, que buscan impulsar nuevas producciones audiovisuales, cuentan con incentivos económicos y también son un espacio para conectar en colaboraciones.
Los interesados en conocer los componentes a fondo, las actividades y sus convocatorias del mercado audiovisual pueden consultar la información en la página oficial de BOGOSHORTS.
IMAGINACIÓN XVII
Se trata de una maratón nacional de realización audiovisual que invita tanto a profesionales de las áreas audiovisuales como a aficionados a crear un filminuto en un plano secuencia de 60 segundos.
Este espacio se realizará del 4 al 6 de diciembre; contará con categoría para aficionados y profesionales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de diciembre y la organización anunció que habrá más de $30 millones en premios.
Para mayor información sobre cualquiera de las actividades, pueden consultar la información en la página oficial de BOGOSHORTS.
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