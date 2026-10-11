En Barcelona, Quindío elaboraron el subido (amasijo) más grande del mundo en el Festival del Maíz

Armenia

La historia gastronómica está en el Quindío, donde elaboraron el amasijo de maíz más grande del mundo, de 40 kilos de masa de maíz que entregaron gratuitamente a 400 personas.

El parque principal del corregimiento de Barcelona en el municipio de Calarcá en el Quindío es el epicentro del festival del maíz en su novena versión que como novedad incluyo la elaboración del subido más grande del mundo.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Luis Fernando Parra uno de los cocineros, chef y empresario gastronómico que junto con uno de los comerciantes de subido de Barcelona se dieron a la tarea de elaborar el amasijo más grande del mundo y lo lograron.

Luis Fernando Parra: elaboramos el subido más grande del mundo, un gran homenaje a este amasijo de maíz 100% que representa definitivamente tanto al corregimiento de Barcelona en Calarcá al mismo Quindío y lo hicimos un homenaje en el marco del noveno Festival del Maíz y a las 12 fábricas de subidos que existen en el corregimiento de Barcelona subido artesanal.

Receta del subido, dulce o envuelto tradicional de maíz

Esta receta que la elaboramos con Dago, un artesano del maíz que hace el proceso correctamente como debe de ser, pelando el maíz amarillo con lejía, con ceniza. Es un proceso diferente, lleva queso, lleva mantequilla de vaca para suavizar, un poquito de levadura, que es el que le da la parte esponjosa del producto.

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Fue un proceso muy bonito de parte de Dago, pues 8 horas desde la molienda del maíz, porque se parte desde el momento de la molienda del maíz y luego en cocción al baño María, hicimos un recipiente de acero inoxidable con una parrilla abajo que generaba el calor de un baño María.

Fueron 4 horas de cocción, una experiencia muy bonita, la verdad, pensábamos que se nos iban a ir 30 kilos de masa y al final se nos fueron como 40 kilos de masa y la verdad nos quedó en su punto de cocción perfecta, conto Luis Fernando Parra.

400 porciones de subido se repartieron gratis

Luis Fernando Parra: después de hacer ya la exhibición total del producto, demostrarlo, en nombre de la Junta de Comerciantes de Barcelona, de la Cámara de Comercio, porcionamos y logramos sacar 400 porciones que fueron entregadas gratuitas también a las personas que estaban en el parque en el Festival.

Elaboración del subido más grande del mundo en Barcelona, Quindío. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Armenia Ampliar Elaboración del subido más grande del mundo en Barcelona, Quindío. Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Armenia Cerrar

El subido es el mejor amasijo

Muy contento en verdad porque Dios me permita este tipo de oportunidad de exaltar un producto tan maravilloso como el subido, que para mí concepto personal creo que es el mejor amasijo que existe de maíz, con respeto a toda la cantidad de amasijos que existe, que son tan maravillosos, pero cada uno tenemos uno preferido y en mi caso seguramente el subido es el mejor de todos.

En medio de todo esto exaltar el maíz, exaltar ese noveno Festival que en verdad vale la pena y que se ha ido convirtiendo para mí tal vez en el principal evento gastronómico que tiene que tiene el Quindío en este momento, por la asistencia, por lo que pasa por el artesano, por todo lo que pasa alrededor del maíz, porque no solamente es un producto sólido y líquido, sino todo lo que hacen con los capachos, las artesanías, bueno, toda esa magia que se está viviendo en el corregimiento de Barcelona relató emocionado, Luis Fernando Parra