Rifirrafe de Petro con Restrepo por los incendios forestales y minerales críticos del Tolima

Tolima

Una pregunta del expresidente de la República, Gustavo Petro, a propósito de un anuncio del actual vicepresidente, José Manuel Restrepo, en diálogo con Caracol Radio, desató un cruce de cuestionamientos entre ambos dirigentes desde sus cuentas personales de X.

“¿Por esto había incendios provenientes de acción humana en el Tolima?”, fue lo que preguntó Petro tras conocer el anuncio del vicepresidente de buscar inversores extranjeros interesados en los “minerales críticos” que hay en este departamento.

El cuestionamiento del expresidente provocó una respuesta contundente y extensa por parte del vicepresidente Restrepo, quien cuestionó duramente las insinuaciones del líder natural de la oposición al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

“Cuánta ignorancia en un trino. Los incendios fueron provocados por manos criminales. Le pregunto más bien: ¿usted no se enteró del tema?”, interregó el vicepresidente.

A su vez, detalló resultados que, desde su punto de vista, dejan mal parada la gestión del expresidente en materia económica y de atracción de inversión.

“Por eso usted logró un récord mundial: tener el peor dato de inversión privada como porcentaje del PIB en más de 51 años. Y por eso nos dejó una tasa de crecimiento promedio del 1,6 % en los últimos años, algo que solo puede calificarse como PÉSIMO”, acotó.

Además, el vicepresidente Restrepo defendió los efectos positivos que podría generar en la economía colombiana la atracción de inversión, especialmente en los sectores de hidrocarburos y minería.

“En la Patria Milagro, la nueva inversión nos llevará a más crecimiento sostenible, darle futuro a los territorios, generar empleo, más bienestar social, corregir su desastre fiscal y construir un país que sea protagonista de la quinta revolución industrial”, señaló.

Por último, en un tono todavía más fuerte, el vicepresidente respondió a las insinuaciones sobre posibles intereses corporativos o mineros detrás de la provocación de incendios forestales en el Tolima, que entre agosto y septiembre dejaron más de 70.000 hectáreas arrasadas en el departamento.

“El mayor incendio al final ha sido su legado. Pero, de nuevo, tranquilo, no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Aquí estamos para evitar las consecuencias de su desgobierno y falta de rigor técnico y macroeconómico”, sentenció.