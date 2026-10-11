En Armenia agreden patrullera de la Policía porque solicitó bajar el volumen de un equipo de sonido

Armenia

No hay derecho, en Armenia capturaron a un hombre que agredió una patrullera de la Policía porque solicitaba que le bajara volumen al equipo de sonido.

El lamentable hecho se registró en la noche del sábado 10 de octubre en el barrio La Cecilia segunda etapa al sur de la ciudad de Armenia, cuando los policías acudieron al llamado ciudadano debido a problemas de convivencia por el alto volumen en una de las viviendas además del consumo de licor.

Al llegar al lugar, los policías, entre ellos una patrullera requirieron a las personas que están en el lugar para que procedieran a bajar el volumen debido a quejas de varios vecinos y fue cuando una de las personas que estaba allí la emprendió contra la uniformada y la agredió físicamente, la empujo y cayó al suelo quedando paralizada por el golpe.

Cortesía Facebook NotiLoma

De inmediato llegaron más policías que procedieron a atender a la uniformada que pertenece a uno de los cuadrantes de policía de la comuna tres de Armenia que fue llevada en una camilla a una patrulla y luego trasladada a un hospital local para su valoración, así mismo detuvieron al presunto agresor señalado por la misma comunidad.

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El secretario de gobierno de Armenia Carlos Arturo Ramírez entregó el reporte de la situación” La Alcaldía de Armenia y la Secretaría de Gobierno rechazan los actos de violencia contra los servidores públicos como el que sucedió anoche donde un individuo agrede a una de nuestras policías al ser requerido, hecho que sucedió sobre las 9:30 de la noche”

Y añade el funcionario “se dispuso que de inmediato esta persona fuera capturada por el delito de violencia contra servidor público, una patrullera y que se ha puesto a disposición de la Fiscalía para que sea esta entidad la encargada de tomar las medidas que en derecho corresponden contra este individuo”

Conocimos que el hombre que fue señalado y capturado como presunto responsable de agredir a patrullera de la Policía responde al nombre de Jorge Murcia, a la espera del proceso de judicialización.