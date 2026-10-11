Bus que transportaba a Banda Marcial Fénix de Villanueva se quemó cerca a San Cayetano

Un viaje que tenía como destino una presentación musical terminó en una emergencia para los integrantes de la banda marcial Fénix Real, de Villanueva, Bolívar. El vehículo en el que se desplazaban quedó envuelto en llamas durante la mañana del sábado 10 de octubre, cuando recorría la Troncal de Occidente, a la altura de San Cayetano.

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En el automotor se movilizaban menores de edad, padres de familia y otros acompañantes que se dirigían a El Carmen de Bolívar para participar en el Sexto Concurso Nacional de Bandas, programado para esa misma jornada.

La situación comenzó cuando los ocupantes advirtieron que salía fuego de la zona inferior del bus. La alerta permitió que el conductor detuviera la marcha y facilitara la evacuación de los pasajeros antes de que las llamas se extendieran por toda la estructura.

Aunque todos lograron salir del vehículo, el incendio avanzó rápidamente hasta consumirlo por completo. La intensidad del fuego también impidió recuperar la totalidad de los instrumentos musicales que transportaban para su presentación. Por fortuna, nadie salió lesionado.