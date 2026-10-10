En videos de cámaras de seguridad quedó grabado millonario fleteo en la ciudad de Armenia

Armenia

En Armenia, en videos de cámara de seguridad quedo grabado el fleteo del que fue víctima un hombre que minutos antes había retirado una importante suma de dinero, los delincuentes en moto y armados se llevaron el botín.

El hecho se registró en la tarde del viernes 9 de octubre en el barrio Rojas Pinilla segunda etapa al occidente de Armenia, donde delincuentes en moto siguieron la camioneta donde se movilizaba la víctima con el dinero que había retirado de una entidad bancaria.

En el momento de descender de la camioneta, hombres en moto llegan al lugar y armados amenazan al hombre y luego se llevan el botín de dinero y huyen en las motos con lugar desconocido como se observa en videos de cámaras de seguridad de la comuna 6 donde quedó evidenciado el fleteo.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez sobre el reporte del caso fleteo indico “Ayer un hurto en el barrio San José donde una persona después de sacar una fuerte suma de dinero de una entidad bancaria en el centro para hacer varias diligencias se dirigió a su residencia. Allí los estaban esperando varios individuos en una moto donde le hurtaron la cantidad de dinero que había sacado inicialmente”

Cortesía ciudadanos/ cámaras de segjuridad

Y agregó el funcionario “Respecto de las actividades una vez la policía conoció del hecho, se generó el plan candado, se hizo revisión de las cámaras de seguridad y se está en la plena identificación de los actores, caso que fue remitido a la Fiscalía General de la Nación”

El funcionario y el llamado “una recomendación para todos los armenios cuando hacen esta clase de retiros en efectivo que soliciten la escolta de la policía, que no le informen, no les cuenten a personas desconocidas que puedan transmitir la información y se generen esta clase de hurtos”