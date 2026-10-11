¿Cómo calcular el promedio de los últimos 10 años en Colpensiones? Fórmula para liquidar pensión

La vigente ley de liquidación pensional, según el artículo 21 de la ley 100 de 1993, permite liquidar la pensión con el promedio de los últimos 10 años cotizados anteriores al reconocimiento de la pensión, o en el transcurso de toda la vida laboral si el valor fuera inferior.

Para realizar el proceso de este cálculo, debe tener en cuenta el historial pensional, que según Colpensiones es la relación de cotizaciones periódicas obligatorias efectuadas a los regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los afiliados con base en el salario que ellos devengaron.

Es así como se especifican los periodos laborados con sus respectivas cotizaciones, en las que se reflejan los aportes, los salarios reportados y el total de semanas cotizadas, aquí es importante que la información contenida en estos reportes concuerde exactamente para evitar inconvenientes por incongruencias.

Para este procedimiento se requiere tener en cuenta un factor especial que es el Ingreso Base de Liquidación (IBL).

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¿Qué es el Ingreso Base de Liquidación?

Es el valor sobre el cual se aplica el porcentaje de pensión para obtener la primera mesada, estipulado por el artículo 21 de la ley 100 de 1993, que se vincula con el Índice de precios al consumidor (IPC), que es publicado por el DANE, que corresponde al promedio de los salarios cotizados actualizados al valor vigente en un proceso denominado indexación.

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¿Cómo calcular el Ingreso Base de Liquidación?

La siguiente información es solamente para informar sobre los datos requeridos para que se pueda realizar el cálculo, explicando Colpensiones que es un pronóstico orientativo, más no un resultado final ni vinculativo.

A continuación estos son los datos que se deben tener presentes:

Reunir los salarios históricos

Indexar (actualizar) cada salario con el IPC inicial o final

Calcular los dos promedios y elegir el mayor de acuerdo a lo siguiente:

Opción A últimos 10 años: Se suman los salarios actualizados de los últimos 120 meses cotizados equivalentes a 514,29 semanas y se dividen entre 120.

Se suman los salarios actualizados de los equivalentes a 514,29 semanas y se dividen entre 120. Opción B toda la vida laboral: Se suman absolutamente todos los salarios actualizados de tu historia laboral y se dividen entre el número total de meses cotizados.

Se suman absolutamente de tu historia laboral y se dividen entre el número total de meses cotizados. Calcular la tasa de reemplazo inicial explicada en el articulo 34 de la ley 100 de 1993 la calcula con esta fórmula, la cual no puede dar como resultado menos del 55%.

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