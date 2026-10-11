Amparo Grisales sobre Abelardo de la Espriella: “Me encanta que haya llegado ‘El Tigre’”

En diálogo con Los Protagonistas, la actriz Amparo Grisales conversó con Gustavo Gómez sobre su carrera artística, política y su filosofía de vida.

En la entrevista, Grisales se refirió al panorama político de Colombia y su percepción de los gobiernos colombianos.

En ese sentido, aseguró que no se identifica con etiquetas políticas ni considera que sus amistades con ciertas figuras públicas deben determinar sus posiciones: “Yo no soy ni samperista ni santista. A mí no me gusta que me pongan apellidos, simplemente soy amiga, a veces estoy de acuerdo con unas cosas y con otras no”.

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Sobre Abelardo de la Espriella

En cuanto al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella , Amparo Grisales aseguró que está conforme con su elección: “A mí me encanta que haya llegado el ‘Tigre’ porque, la verdad, si no, nos hubiéramos ido no sé a dónde. Hay otros que son ciegos, siguen como sin querer ver muchas cosas”.

También destacó la actividad política del mandatario: “Me parece que se ha movido mucho, es súper trabajador, se ha rodeado de gente muy buena, idónea en cada tema. Uno lo ve trabajando de verdad y eso nos hacía falta. La gente está muy optimista y creo que él va a cumplir”.

¿Amparo Grisales en la política?

Por otro lado, la actriz reveló que en el pasado le propusieron emprender una carrera política lanzándose al Senado en unas elecciones de Congreso, pero aseguró que su amor por la actuación le impidió dar ese paso.

Grisales aseguró: “Me lo propusieron unos amigos (…) empresarios. Me dijeron: ‘Estuvimos hablando y tú tienes buena talla para que te lances y puedas hacer una carrera en política’. Les agradecí mucho porque quiere decir que soy inteligente o que ven algo carismático en mí, más allá de la belleza, pero desde que nací, mi carrera ha sido mi amante”.

En ese sentido, aseguró que rechazó las propuestas de algunas de sus pasadas parejas de hacer a un lado su carrera, así como esta le ayudó a lidiar con el duelo cuando perdió a su mamá: “No sé qué hubiera hecho si no estuviera trabajando y distraída en esto”.

Feminismo

Por otro lado, la actriz también habló sobre el feminismo actual y declaró estar en contra de ese movimiento, pues considera que algunas de sus manifestaciones han llevado las reivindicaciones de las mujeres hacia el extremo opuesto: “Yo siempre he estado en contra del feminismo. Me parece que nos hemos ido al otro lado”.

Amparo Grisales consideró que, en su concepto, existen situaciones en las que los hombres no reciben el beneficio de la duda y pueden enfrentar consecuencias personales o profesionales por hechos del pasado. También sostuvo que existen casos de violencia y acoso ejercidos por mujeres contra hombres que, agregó, no reciben suficiente atención.

No obstante, también reconoció que hay otros hombres que abusan y sobrepasan los límites, por lo que advirtió la importancia de distinguir estos comportamientos de otras situaciones.

Edad y belleza

Amparo Grisales también habló sobre las críticas que reciben las mujeres por envejecer y la atención que despierta su apariencia física a sus 70 años. La actriz afirmó que las personas se preocupan más por su edad que ella misma y aseguró que su bienestar, en parte, se debe a su disciplina, el ejercicio, la alimentación y su espiritualidad.

También se refirió a quienes juzgan a otros por el paso del tiempo: “Las personas que hablan y critican piensan que se van a quedar jóvenes y estúpidos”.

En cuanto a las personas que quieren iniciar una carrera artística, su consejo es que le apuesten a la formación y la autenticidad: “Disciplina, voluntad, ganas de hacer las cosas, no tener pereza para aprender, aprender, aprender, aprender”.

También insistió en la importancia de aceptarse y evitar imitar físicamente a otras personas, pues sostuvo que la belleza no es un único patrón, sino que también está relacionada con la personalidad, las experiencias y la manera de asumir la vida.

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