Polémica en el municipio de Quimbaya, Quindío por el proyecto turístico especial Territorio Panaca

Armenia

Hay polémica en el municipio de Quimbaya en el Quindío por la presentación del proyecto Territorio Panaca, un complejo turístico que costará 800 mil millones de pesos, veedores alertan por los riesgos en materia de suelo, servicios públicos, directivas del proyecto lo defienden.

En el centro del debate están el concejo de Quimbaya, alcaldía de Quimbaya, las directivas de Panaca y la comunidad del municipio luz del Quindío, esto debido a que para poder incluir este proyecto turístico especial se debe hacer una modificación al plan básico de ordenamiento territorial PBOT del municipio de Quimbaya, lo que ha generado que se realice un cabildo abierto y luego se suspendiera el debate en el concejo por una tutela que presentó la veeduría y un juzgado decretó como medida cautelar suspender el trámite hasta que se resuelvan inquietudes de la comunidad.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Carolina Orozco, presidente de la veeduría Quimbaya decide su territorio y el proyecto de acuerdo 015 presentado por la alcaldía ante el concejo municipal.

Carolina: a muy pocos días de ocurrir el terremoto, convoca el Concejo Municipal a un cabildo, nosotros lo recibimos con sorpresa y con tristeza porque pues nuestro pueblo en el suelo y nos ponen a discutir un proyecto como este, aun así, acudimos al llamado y les advertimos del mal procedimiento que estaban haciendo. En ese momento pues tuvieron que volver a hacer ese llamado nuevo cabildo.

Para ese nuevo cabildo les dijimos, para que haya una participación real de la comunidad, ustedes deben poner sobre la mesa todos los documentos técnicos alrededor de un proyecto de esta magnitud.

Solo publicaron prácticamente el proyecto de acuerdo, pero ningún documento técnico anexo el plan maestro, la cartografía donde iba a ser exactamente el proyecto, ningún estudio sobre la quebrada Buenavista que es donde tomamos nosotros los guimbayunos el agua y donde pretenden tomarlos ellos para el proyecto.

Entonces volvimos y les advertimos pues sobre el mal procedimiento, hicieron unas respuestas a ese cabildo, leyeron 84 páginas por parte de un funcionario de la alcaldía. Volvimos y le dijimos que eso no era un cabildo.

Ellos siguieron, citaron para un segundo debate en plenaria donde pretendían ya aprobar el proyecto de acuerdo y darle vía libre pues al proyecto de Panaca y pues ya interpusimos una tutela que nos ampararan la participación en este proyecto, o sea, si bien hicieron ahí como un simulacro de cabildo, no se le respetó el derecho a la población a la debida participación porque no pusieron toda la documentación sobre la mesa.

Entonces, ahí es donde falla el juez con unas medidas cautelares y la suspende mientras falla la tutela.

¿Qué pretenden ustedes con la tutela, Carolina?

Carolina Orozco Veedora, con la tutela primero que todo que el debate se haga de cara al municipio, nos sorprende que el Concejo Municipal ya iba aprobar un proyecto y hasta el momento nosotros no hemos escuchado la postura de ninguno de los 13 concejales.

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Y un proyecto de esta magnitud, pues uno dice, “Son nuestros representantes, que vengan y nos expliquen cuáles son las bondades de ese proyecto, que vengan y nos quede a nosotros claro que de verdad ellos entienden lo que están aprobando y cuáles son las consecuencias para el municipio.

¿Qué preguntas tienen ustedes concretas sobre este proyecto como veeduría?

Veedora: Son muchas. La primera, si nosotros amamos este municipio y somos conscientes de cómo nos dañó el terremoto del 10 de agosto nos concentramos primero que todo a levantar nuestro municipio, porque no es solo reconstruir las paredes, también es reconstruir un tejido social.

Segundo, es que tenemos un plan de ordenamiento territorial desde el 2000, cuando ni siquiera nos habíamos levantado del terremoto del 99. De ahí para acá si contamos ese terremoto del 99 hemos vivido una pandemia, ahorita estamos viviendo esto, entonces que primero organicemos de verdad nuestro territorio, que pensemos en actualizar ese plan de ordenamiento territorial, pero para darle un norte a nuestro municipio y que ya posterior a eso ya podamos sentarnos de manera responsable a discutir un proyecto como estos, porque es que una de las primeras preocupaciones que nosotros tenemos es el agua.

Porque es que hay que decir que lo que pretenden ellos construir en este momento es el equivalente al 60% del casco urbano de Quimbaya y que Panaca ya ha construido tres proyectos en el municipio, inició con su parque, posteriormente fincas Panaca y después Decameron Panaca, entonces prácticamente quedaría un pueblo del tamaño de Quimbaya por privado en ese territorio en ese terreno compitiendo por el agua de los Quimbayunos.

Eso nos preocupa muchísimo porque también sabemos, en el país le han dado vía libre al turismo. Pero vaya usted y mire los habitantes, la Guajira sin agua. Vaya usted a Santa Marta, sufren por el agua. Entonces, un proyecto de estos no puede ser desarrollado en la manera tan irresponsable como lo están haciendo, expone la veedora.

Territorio Panaca desde Panaca

Juan Camilo Vázquez, director del proyecto Territorio Panaca. ¿qué es el proyecto Territorio Panaca? “Territorio Panaca es el proyecto turístico especial de Colombia, es una propuesta en la cual tiene un tema cultural, un tema de naturaleza, un tema de aventura y está acompañado de una infraestructura cultura turística

¿Y ese proyecto hoy en qué etapa está?

Director proyecto: en este momento el proyecto está en la etapa de revisión de la inclusión de la de la normativa, por decirlo algo así, el PBOT de Quimbaya, estamos en la parte ya del municipio, en los temas con el concejo, donde se da todo este proceso para la inclusión. Este proyecto ya pasó por un plan maestro revisado y aprobado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y también pasó ya por la revisión de todo el proyecto por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA S.A. Es decir, esas dos entidades ya han dado el aval desde sus puntos de vista para el proyecto.

¿Cuál es la verdad desde ustedes como territorio Panaca frente a esa modificación del POT?

Juan Camilo Vázquez, director del proyecto Territorio Panaca : hay que entender que los proyectos turísticos especiales son unas determinantes de superior jerarquía. ¿Eso qué quiere decir? ya han pasado por una revisión de ministerios y de una interrelación de diferentes actores, Ministerio de Vivienda, Hacienda, Alcaldía, en fin, ¿cierto?

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Como es una normativa de una zona especial que no está en los PBOT de los municipios, pues se necesita tener la inclusión de estos en ellos como tal, ¿cierto? Entonces, cuando la gente dice que se va a modificar todo el PBOT del municipio, no, es la inclusión de esa normativa para una zona específica en la cual ya surtió todos los trámites para revisión de lo que se va a hacer allá.

¿El este proyecto está para hacerse en cuántos años?

Este este proyecto hay que ser claros, es un proyecto por etapas como tal, en nuestro cronograma entre 6 a 10 años, todas las etapas vienen acompañadas de cada uno de las cosas que les dije al principio, un tema cultural, un tema de naturaleza, un tema de aventura y una infraestructura turística que acompaña esto.

¿Cuáles serían los beneficios de este proyecto de territorio Panaca para Quimbaya y el Quindío?

Acá hay que ser muy claro territorio Panaca, yo lo quisiera llamar territorio Quimbaya, porque el proyecto no funciona si no va de la mano de Quimbaya. Porque todos los servicios que se van a necesitar en la zona, pues los deberá ofrecer Quimbaya, el proyecto se focaliza en una zona, pero no es cerrado para la gente, pues allá no se no se va a encerrar a la gente, la gente llegará allá, disfrutará de los servicios e igualmente disfrutará de los servicios del Quindío.

¿Dónde se desarrollaría el proyecto?

Director el proyecto se ubica alrededor del Parque Panaca, digamos que por eso nos llamamos territorio Panaca porque pues unimos varios actores en ese territorio como tal, en cada una de las socializaciones se muestra dónde va a estar ubicado, se muestra el área, se muestra lo que se piensa hacer, estos documentos, lo que es el plan maestro y el plan de manejo ambiental son documentos públicos.

¿Territorio Panaca busca desplazar a Quimbaya?

Director: eso es totalmente falso, pues acá hay que ser claro, es un atractivo turístico, es un proyecto turístico donde va a ofrecer algunos servicios en su territorio, pero como lo decía al principio, allá no va a estar nadie encerrado, es la unión del municipio con una iniciativa privada en post de un beneficio total tanto del proyecto para nosotros tanto del municipio, pero también del departamento. Esto es un proyecto responsable, serio, bien estudiado, técnicamente viable y lo mejor de todo es que va de la mano con la comunidad.