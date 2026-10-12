En Armenia también habrá movilización el miércoles 14 de octubre confirman desde el Pacto Histórico

La Plaza de Bolívar de Armenia será el escenario de la concentración este 14 de octubre. Foto: Archivo Caracol Radio Armenia

Armenia

En Armenia, las centrales obreras, sindicatos de maestros y militantes del pacto histórico han anunciado que se sumarán a la jornada de movilización programada para este miércoles 14 de octubre.

El representante de la Cámara del Pacto Histórico por el Quindío, Miguel Grisales, anunció su participación en las movilizaciones de este 14 de octubre en todo el país y explicó las razones.

El congresista a través de un video manifestó “Esta es una invitación a la resistencia, una invitación a marchar este 14 de octubre porque no podemos dejar que retrocedan nuestros derechos ni mucho menos que se pierdan las conquistas sociales del primer gobierno progresista de Colombia.

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“Así que los invitamos en todas las plazas de las principales ciudades de Colombia a marchar, a marchar por los trabajadores y a marchar por la dignidad de Colombia” dijo el congresista.

Cortesía comunicaciones Miguel Grisales

Y añadió “será una jornada de protesta pacífica por la defensa de los derechos y las conquistas sociales, como el salario mínimo vital, los derechos laborales y las garantías sociales alcanzadas durante el Gobierno de Gustavo Petro y por eso destacó que la invitación es a participar de manera pacífica, democrática, ejerciendo el derecho constitucional a la movilización social”

En el caso de Armenia, las centrales obreras, sindicatos y militantes del Pacto Histórico han convocado a las 8:30 de la mañana para la concentración en la Plaza de Bolívar de la ciudad y luego la movilización para este miércoles 14 de octubre.