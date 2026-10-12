Colombia pide quitarle a la Misión de la ONU en el país la vigilancia a la Reforma Rural Integral

Bogotá

Ante el Consejo de Seguridad de la ONU se presentó el informe trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia donde el representante de este organismo en nuestro país, Miroslav Jenča, resaltó la importancia de implementar de manera integral el Acuerdo de Paz del año 2016 y también anunció el apoyo que esperan brindar al Gobierno de Abelardo De La Espriella con sus políticas y programas con el valor agregado de su presencia territorial.

En medio de esta presentación el Canciller de Colombia, Omar Bula, fue claro al señalar que su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz se mantiene intacto, pero pidió focalizar el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en nuestro país de acuerdo con las realidades territoriales, fiscales y de seguridad del Colombia.

“La reincorporación y las garantías de seguridad están directamente relacionadas con la transición de los antiguos integrantes de las Farc hacia la vida civil, lo que justifica la continuidad de su verificación internacional”.

El Canciller Omar Bula pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quitar de esta verificación la Reforma Rural Integral porque tiene una naturaleza distinta.

“Constituye una política publica estructural, multisectorial, y de largo plazo cuya implementación debe integrarse adecuadamente a la institucionalidad permanente de Estado colombiano. El acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la productividad rural, la infraestructura y las oportunidades económicas para nuestros campesinos son responsabilidades fundamentales del Estado colombiano, su cumplimiento exige una acción institucional permanente de largo plazo que por su propia naturaleza transciende del alcance y la duración de una misión especial de verificación”.

Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Canciller Omar Bula, ha dicho que la propuesta ha sido elaborada con el Ministerio de Agricultura porque Colombia dispone de los instrumentos normativos e institucionales necesarios para dar continuidad a las políticas de acceso a tierras.

Omar Bula aseguró que Colombia reconoce plenamente las competencias del Consejo de Seguridad de la ONU y que no se pretende de ninguna manera modificar ninguna de sus resoluciones y que simplemente plantean una propuesta para su consideración.

El Canciller Omar Bula dijo que sin seguridad no hay paz y que el Gobierno de Abelardo De La Esperilla sigue considerando como una prioridad la paz, pero con unas bases sólidas.

Recordemos que la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en que se definirá el mandato de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia será el próximo 30 de octubre.