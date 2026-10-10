Un muerto y un herido por el impacto de un rayo en zona rural del municipio de Filandia en Quindío

Armenia

Un muerto y un herido ambos hermanos recolectores de café dejó como saldo una tormenta eléctrica en zona rural del municipio de Filandia en el Quindío, las dos víctimas fueron impactados por un rayo.

Este hecho se registró en la tarde del viernes 9 de octubre en la Finca La Floresta, vereda La Cima, sector del cafetal, jurisdicción de la Subestación de Policía El Paraíso zona rural del municipio de Filandia al norte del Quindío.

Según el reporte oficial de las autoridades de Policía, en el sector se presentó una fuerte tormenta eléctrica y desafortunadamente una de las descargas, un rayo cayó en la zona e impacto a dos hermanos que se encontraban en la recolección de café.

Desafortunadamente en el lugar murió debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la descarga eléctrica un hombre identificado como José Edwin Parra falleció en la zona y resultó lesionado Juan Camilo Parra Quilcué que fue trasladado a un centro asistencial.

Desde la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo llamaron la atención sobre la importancia de la prevención cuando se presentan este tipo de fenómenos naturales como las tormentas eléctricas y resguardarse en un lugar seguro mientras pasa la tormenta para evitar estos desenlaces fatales.

Además, el Ideam han informado que el tránsito de ondas tropicales ha favorecido la presencia de lluvias y tormentas eléctricas en los últimos días y semanas.

La Gobernación del Quindío, a través de la UDEGERD, invita a la comunidad a mantenerse informada, tomar precauciones durante las lluvias y reportar cualquier emergencia a las autoridades.