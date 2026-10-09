No se pierda este fin de semana llega la novena versión del Festival del Maíz en Barcelona, Quindío

Elizabeth Jaramillo, representante de los comerciantes de Barcelona y el festival del Maíz

Armenia

El Festival del Maíz se realizará los días sábado 10 y domingo 11 de octubre en el parque principal del corregimiento de Barcelona en Calarcá

La realización de este festival es una muestra de perseverancia por parte de los organizadores, ya que la fecha inicial fue aplazada debido al sismo del 10 de agosto, una situación que se convirtió en oportunidad para ampliar el alcance del evento, que ahora busca la activación económica de cerca de 100 expositores y del sector comercio.

Y en el noticiero del mediodía estábamos en el corregimiento de Barcelona, en el municipio de Calarcá, aquí en la fonda donde Alfredo, porque se ha hecho el lanzamiento de la versión número 9 del Festival del Maíz, con carranga incluida y con todo lo que trae este festival que será sábado y domingo.

Elizabeth Jaramillo, de la Junta de Comerciantes del Corregimiento de Barcelona y además artífice también de todo este proceso “contentos, felices, trabajando muy arduamente para que este festival, como todos los anteriores, sea muchísimo mejor.

Y pues con una novedad grandísima, que vamos a hacer un amasijo gigante, el subido más grande de 30 kg y eso es para repartirlo al público, así que no se pueden perder. Tienen que estar en el parque principal de Barcelona este próximo sábado y domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche.

Y agregó “el maíz tiene tanta variedad y como siempre, chancarina, mazamorra, torta, subidos, va a haber pozole este año y va a haber mazamorra escarchada o michelada a la que le colocaron arequipe al borde de la taza y le colocan también panela, entonces fantástico, de verdad que es muy rica.

¿Por qué Festival del Maíz en Barcelona? Uno no ve cultivos de maíz?

Elizabeth Jaramillo, de la Junta de Comerciantes del Corregimiento de Barcelona Ahora no hay cultivos de maíz, anteriormente había, lo que pasa es que los cambian por otras cosas. ¿Pero qué quedó? Quedó la transformación. Y ahí podemos ver 12 familias que viven de hacer subidos, 12 familias que cada uno tiene sus venteros, 10, 12 venteros se reparten por todo el departamento. Mazamorra también tienen venteros.

300 Empresarios hacen parte del festival del maíz en Barcelona, Quindío. Foto: Adrián Trejos Ampliar 300 Empresarios hacen parte del festival del maíz en Barcelona, Quindío. Foto: Adrián Trejos Cerrar

Luz Adriana Buitrago, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío “, es nuestra novena versión en donde vamos a tener arepa de choclo, mazorca, vimos la mazamorra michelada como producto nuevo. Tenemos subidos, vamos a tener un concurso muy importante del subido más grande, más de 30,000 kg de masa en un subido, o sea, ya se imaginarán el tamaño del subido obviamente.

Los concursos, desgrane de la mazorca, bebedor de chicha, el comelón de mazamorra, la arepa más grande, el subido más grande de 30 kilos.

Desde la Administración Municipal de Calarcá esperan una amplia participación en el festival, que tuvo más de 12.000 asistentes el año anterior y que es organizado por la Junta de Comerciantes de Barcelona y la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, apoyado por la Alcaldía de Calarcá, Empresas Públicas de Calarcá EMCA la Asociación de Usuarios de Servicios de Barcelona, entre otras empresas y organizaciones vinculadas.