A comer maíz: Sábado y domingo en Barcelona en Quindío, octavo Festival del Maíz

Este fin de semana: sábado 16 y domingo 17 de agosto la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y la Junta de Comerciantes del corregimiento de Barcelona, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá y la octava versión del Festival del Maíz, una celebración que combina gastronomía, tradición, cultura y emprendimiento en la plaza principal de este corregimiento.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Elizabeth Jaramillo, representante de los comerciantes de Barcelona y el festival del Maíz “este festival en el en su octava versión se nos creció. Es un festival con muchos componentes, gastronómico, artesanías, emprendimientos, cultura, concursos y ahora destacamos algo bien importante que es la parte de reciclaje. El compromiso es un festival con un corregimiento limpio.

Gastronomía, ¿qué se va a tener este año para la gente?

El festival siempre se va a ha caracterizado por sus ventas de arepas de chócolo, tortas de chócolo, pero este año en articulación con el Sena se hicieron cócteles a base de maíz. Entonces, hay que ir a probar esas bebidas increíbles porque años anteriores hemos incursionado en hacer otros productos, otro proceso del maíz y ahí están, este año también están, pero las bebidas yo creo que este año va a ser el éxito.

¿Por qué el maíz es tan importante hoy para el corregimiento?

Es una forma de vendernos. No sé, yo creo que ustedes escuchan todos los días por la mañana subidos, subidos en una motico. Las familias de Barcelona no producen maíz, pero transformamos maíz.

Y son muchos los vendedores, hacer una sola persona para un día 600 subidos y ahí hay más o menos 10 personas produciendo, se venden en todo el todo el Quindío. Hay gente con 10 vendedores, con 15 vendedores. Entonces, eso es una parte Esa es la economía de Barcelona. La verdad, lo que queremos es poder más adelante vincular los otros municipios y departamentos.

Háblenos de los concursos.

Los concursos son lo más interesante y lo más agradable. Este año tenemos un concurso nuevo que se llama el Comelón de Mazorca. Van cuatro Mazorcas, pero las Mazorca no van solitas. Las mazorcas van a tener mantequilla, alguna tiene un poquito de ají y hay una que se llama la mazorca loca, que lleva varios productos y la idea es el primero que se coma esas cuatro mazorcas.

Recuerden, no se pueden perder el Festival del Maíz en Barcelona, 16 y 17 de agosto, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Recuerden, gastronomía, artesanías, emprendimientos. Además, es muy fácil ir, hay que ir, anímense, no hay que la entrada al parque es gratis, vamos a comer, a comer maíz.

Desgrane de maíz

Comelón de mazorca

Arma la arepa más grande

Cómeme si puedes

Bebedor de chicha

Rodrigo Estrada, Presidente de la Cámara de Comercio

La octava versión de festival del maíz, es una versión que va a ser muy muy buena, el año pasado fue excelente, más de 6000 personas visitaron el corregimiento , este año tenemos la verdad muchas actividades, tenemos más de 35 exponentes de gastronomía, 50 de emprendimiento y una actividad cultural la verdad muy muy interesante.

Un Festival con impacto ambiental

En 2024 el área de gestión ambiental de la Cámara de comercio reportó una recolección total de 2750 kilos de residuos: 2.500 kilos orgánicos se convirtieron en abono para las plantas del Parque principal y 250 Kilos inorgánicos, los cuales fueron aprovechados por los recicladores y actores de la economía popular del corregimiento. Lo anterior, gracias al compromiso de la Cámara de comercio, la Junta de comerciantes, Expositores, La Compostera del eje, Recicladores, Empresas públicas de Calarcá (EMCA) y la Alcaldía de Calarcá.

Productos: tortas de chócolo, arepas de chócolo, subidos, envuelto de maíz, panochas de chócolo, mazorcas asadas, masato, chicha de maíz, colada de chócolo, crema de chócolo, arepas de maíz porva, sopa de cuchuco, natilla de maíz, champús maíz, lasaña de maíz, tacos y esquites, arepa de mute, avena de chócolo, empanadas, enterrado de chócolo, arepas rellenas de queso, carne y otros.