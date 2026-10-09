¿Por qué está lloviendo tanto en Bogotá y Cundinamarca? Análisis del Fenómeno de El Niño

El clima de octubre en Bogotá y municipios de Cundinamarca ha estado marcado por fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizadas, lo que ha generado dudas sobre el comportamiento del clima durante el fenómeno de El Niño. Aunque este evento suele asociarse con temperaturas altas y una reducción de las precipitaciones en distintas zonas de Colombia, no significa que vaya a dejar de llover.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) explicó que el país atraviesa la segunda temporada de más lluvias del año, que se concentra principalmente durante los meses de octubre y noviembre, especialmente en las regiones Andina y Caribe. Esta temporada coincide con el fortalecimiento de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

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¿Por qué está lloviendo tanto en Bogotá y Cundinamarca?

Una de las principales razones es la llegada de la segunda temporada de lluvias, que está prevista entre octubre y noviembre. Durante este período, el clima puede tener comportamientos bruscos; así lo indica el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (INDIGER), que advierte que, si bien tiende a aumentar el calor durante el día, también se pueden registrar madrugadas frías, lo que a su vez incrementa el riesgo de heladas.

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¿El fenómeno de El Niño significa que dejará de llover?

Una de las creencias más recurrentes es que El Niño cancela por completo las lluvias, dado que, altera los patrones atmosféricos y modifica la distribución de las lluvias. Sin embargo, esto es totalmente erróneo.

Aunque el fenómeno climático está asociado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico. En Colombia, suele favorecer condiciones más cálidas y una disminución de las precipitaciones en diferentes regiones, pero sus efectos varían según el territorio, la altitud y la época del año.

Por eso es posible que, durante un mismo período, se registren temperaturas elevadas en algunas jornadas y fuertes lluvias en otras, tal es el caso de Neiva y Bogotá, que durante el pasado 6 de octubre se registró en la capital del Huila temperaturas de 36 °C, mientras que en la capital del país se registraron fuertes lluvias y temperaturas cercanas a los 10°C.

De igual forma, recuerde que la predicción climática que realizan el IDEAM y el INDIGER se refiere al comportamiento de las precipitaciones durante semanas o meses, esto quiere decir que no todos los días van a ser de lluvias o secos.

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¿Seguirá lloviendo en Bogotá y Cundinamarca?

Durante octubre y noviembre continuará la segunda temporada de lluvias, por lo que pueden presentarse nuevos episodios de precipitaciones. No obstante, la intensidad y la distribución de estas lluvias dependerán de las condiciones atmosféricas y de la evolución del fenómeno de El Niño.

Las entidades recomiendan consultar los pronósticos y las alertas oficiales, evitar transitar por zonas inundadas y mantenerse alejados de árboles, postes y cables durante las tormentas eléctricas. También es importante mantener limpios los canales y desagües para reducir el riesgo de inundaciones.

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