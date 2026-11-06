Ecopetrol tendrá vía libre para avanzar con la perforación de Komodo-X1 tras decisión de la ANLA

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) eliminó tres exigencias del seguimiento ambiental al proyecto de perforación exploratoria de hidrocarburos costa afuera en el bloque COL-1, en el Caribe colombiano. La licencia está a nombre de Anadarko Colombia Company, compañía que participa junto con Ecopetrol en el proyecto asociado al pozo Komodo-X1.

La decisión quedó establecida en la Resolución 002921 del 29 de octubre de 2026 y modifica algunas de las condiciones que se habían incorporado a la licencia ambiental. Aunque las demás obligaciones del proyecto continúan vigentes, los cambios retiran mecanismos adicionales que se habían previsto para revisar los planes ambientales y acompañar el seguimiento de la operación.

¿Qué exigencias eliminó la ANLA?

El primer cambio consiste en retirar la obligación de que Anadarko obtenga un pronunciamiento previo y favorable de la ANLA sobre los planes de manejo ambiental específicos de cada pozo antes de iniciar las actividades correspondientes. Estos documentos deberán seguir siendo presentados antes del comienzo de las actividades, pero su cumplimiento será verificado por la autoridad durante el seguimiento ambiental.

La segunda modificación elimina la obligación de que la ANLA solicite conceptos adicionales a entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Dirección General Marítima (Dimar) y la Armada Nacional para hacer seguimiento a los planes de contingencia.

Esto no significa que desaparezcan los planes de contingencia ni las obligaciones de prevención y atención de emergencias. La compañía deberá seguir cumpliendo las disposiciones ambientales y los protocolos aplicables para prevenir, controlar y atender posibles incidentes.

El tercer cambio retira la obligación de conformar un grupo de expertos que formulara recomendaciones sobre los componentes biótico, abiótico y socioeconómico, así como sobre posibles contingencias y medidas de manejo para el proyecto. La ANLA argumentó que ya cuenta con el Consejo Técnico Consultivo, al que puede convocar cuando considere necesario recibir asesoría especializada.

¿Por qué genera preocupación ambiental?

El contexto ambiental es importante porque no se trata de una perforación en tierra, sino de un proyecto de exploración costa afuera en el Caribe colombiano. Las operaciones de este tipo requieren evaluar y manejar posibles impactos sobre el entorno marino, incluidos los organismos y hábitats que hacen parte de esos ecosistemas.

Durante el trámite de licenciamiento hubo una suspensión temporal para revisar la complejidad técnica y ambiental del proyecto. En ese proceso se discutieron medidas adicionales de seguimiento y recomendaciones especializadas para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas marinos. Entre las condiciones incorporadas a la licencia estuvo precisamente la posibilidad de conformar un grupo de expertos que formulara recomendaciones sobre los componentes bióticos y abióticos y las eventuales contingencias de la operación.

Por eso, la decisión actual resulta relevante: elimina la obligación de contar con ese grupo y también retira la aprobación previa de los planes de manejo ambiental específicos de cada pozo. Esto modifica la manera en que se revisarán esas medidas antes y durante las actividades exploratorias.

La decisión no demuestra que vaya a producirse un daño ambiental ni significa que la empresa quede exenta de responder por los impactos de sus operaciones. La ANLA sostiene que las obligaciones de prevención, mitigación, corrección y compensación siguen vigentes y que no es necesario mantener mecanismos administrativos adicionales que, a su juicio, no están contemplados en la normativa ambiental aplicable.

La autoridad también conserva sus facultades de seguimiento y control, por lo que puede exigir el cumplimiento de las medidas ambientales e imponer actuaciones preventivas o sancionatorias cuando corresponda.

Una discusión que viene desde la aprobación de la licencia

La licencia ambiental fue otorgada a Anadarko el 18 de diciembre de 2024. Posteriormente, mediante la Resolución 406 del 7 de marzo de 2025, la ANLA incorporó o ajustó las condiciones relacionadas con la aprobación previa de los planes de manejo, los conceptos de otras entidades para los planes de contingencia y la conformación de un grupo de expertos.

La empresa solicitó en julio de 2025 revocar directamente esas disposiciones, pero la ANLA negó esa petición en septiembre de ese año. El 8 de octubre de 2026, Anadarko volvió a pedir que se analizara el alcance de esas condiciones, al considerar que podían generar dificultades y riesgos importantes para la ejecución del proyecto.

Para revisar la solicitud, la ANLA convocó al Consejo Técnico Consultivo, que sesionó el 22 de octubre de 2026. Con base en sus recomendaciones y en el concepto técnico remitido por el Ministerio de Ambiente, la autoridad expidió la nueva resolución.

La decisión no elimina la licencia ambiental ni todas las obligaciones de la compañía. Los demás términos y condiciones continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. Además, los cambios solo serán aplicables una vez la resolución quede ejecutoriada. Contra esta decisión procede recurso de reposición, que debe presentarse dentro de los diez días siguientes a su notificación.

¿Es un proyecto de fracking?

No. El proyecto corresponde a una perforación exploratoria de hidrocarburos costa afuera en el bloque COL-1, en el Caribe colombiano. La Resolución 002921 no autoriza fracturamiento hidráulico, técnica conocida como fracking, ni describe el proyecto como una operación de ese tipo.

La discusión de fondo está en las condiciones ambientales para desarrollar la exploración y en los mecanismos que tendrá la autoridad para hacer seguimiento a sus posibles impactos sobre el ecosistema marino.